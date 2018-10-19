Китайская марка Lynk & Co представила 500-сильный седан

Информации о машине, кроме мощности силовой установки в 500 лошадиных сил, нет. Обычный Lynk & Co 03 построен на «вольвовской» платформе CMA со стойками McPherson спереди и торсионной балкой сзади. Модель предлагается только с турбомоторами серии Drive-E.
Базовый трехцилиндровый 1.5 выдает 156 сил и работает в паре с шестиступенчатой «механикой». Старшая 190-сильная «четверка» 2.0 предлагается с семиступенчатым «роботом».
WTCR — кузовная гоночная серия, существующая с текущего года и являющаяся преемником чемпионата WTCC. Концепция серии не предусматривает участие заводских команд.
Помимо 03, в модельном ряду Lynk & Co есть два кроссовера: приближенная по размерам к Volvo XC40 модель «02» и более крупная «01». Машины для европейского рынка будет выпускать завод Volvo в Генте, Бельгия. Первый дилерский центр марки откроется в Амстердаме. Потом салоны появятся в Барселоне, Берлине, Брюсселе и Лондоне.
Что касается России, то для Lynk & Co рынок не входит в число приоритетных. Однако по предварительной информации, машины марки могут появиться у нас в 2019 году.