Китайская марка Lynk & Co представила 500-сильный седан

Информации о машине, кроме мощности силовой установки в 500 лошадиных сил, нет. Обычный Lynk & Co 03 построен на «вольвовской» платформе CMA со стойками McPherson спереди и торсионной балкой сзади. Модель предлагается только с турбомоторами серии Drive-E.

Базовый трехцилиндровый 1.5 выдает 156 сил и работает в паре с шестиступенчатой «механикой». Старшая 190-сильная «четверка» 2.0 предлагается с семиступенчатым «роботом».