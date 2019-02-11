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11 февраля, 15:58

BMW выпустила последнюю заднеприводную 1-Series с «шестеркой»

Модель нового поколения построят на переднеприводной платформе FAAR

Австралийское подразделение BMW представило на местном рынке финальную версию хэтчбека М140i — M140i Finale Edition, а также подтвердила, что преемник хот-хэтча переедет на переднеприводную платформу FAAR. Цена особой «копейки» составляет 62 990 австралийских долларов (2,9 миллиона рублей по текущему курсу).

В дополнение к стандартному оснащению M140i, в которое входит адаптивные светодиодные фары, тормоза M Sport, активная подвеска, отделка салона кожей и аудиосистема Harman/Kardon, покупатель M140i Finale Edition получает затемненную оптику, беспроводную зарядку для смартфона, панорамную крышу и решетку радиатора черного цвета.

Под капотом финальной M140i установлен базовый трехлитровый рядный шестицилиндровый двигатель, который выйдет 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». С нуля до «сотни» хот-хэтч разгоняется за 4,6 секунды. Полноприводным машинам на это нужно 4,4 секунды.

В новом поколении BMW 1-Series на смену M140i придет модификация M130iX M Performance. Хэтчбек получит двухлитровый двигатель от X2 M35i, который на кроссовере выдает 306 сил и 450 Нм момента. Топовой же станет M145i с «турбочетверкой», оснащенной впрыском воды во впускной коллектор, как на M4 GTS, и 82-сильным электромотором. Суммарная мощность такой силовой установки составит около 400 сил.

Цена BMW M140i в России составляет минимум 2 760 000 рублей. За версию с полным приводом придется заплатить от 2 900 000 рублей.

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