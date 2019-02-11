BMW выпустила последнюю заднеприводную 1-Series с «шестеркой»

В новом поколении BMW 1-Series на смену M140i придет модификация M130iX M Performance. Хэтчбек получит двухлитровый двигатель от X2 M35i, который на кроссовере выдает 306 сил и 450 Нм момента. Топовой же станет M145i с «турбочетверкой», оснащенной впрыском воды во впускной коллектор, как на M4 GTS, и 82-сильным электромотором. Суммарная мощность такой силовой установки составит около 400 сил.

Цена BMW M140i в России составляет минимум 2 760 000 рублей. За версию с полным приводом придется заплатить от 2 900 000 рублей.