BMW отложила премьеру новых M3 и M4

Как сообщил изданию Motoring глава подразделения BMW M Маркус Флаш, седан BMW M3 и купе BMW M4 дебютируют не ранее чем через год. В конце 2020 года планируется начать серийное производство спорткаров, а первые собранные автомобили клиенты начнут получать и вовсе в начале 2021 года. Чем обусловлен столь длительный срок подготовки к производству новых баварских «эмок», Флаш не сообщил. Зато рассказал, что новые М3 и М4 получат версии как с полным, так и с задним приводом, а также, что на сегодняшний день большая редкость, с механической коробкой передач.