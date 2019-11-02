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16:00

BMW отложила премьеру новых M3 и M4

М-версии третьей и четвёртой серии BMW покажут нескоро

Ждать появления седана BMW M3 и купе M4 нового поколения раньше, чем в конце следующего года, точно не стоит.

Как сообщил изданию Motoring глава подразделения BMW M Маркус Флаш, седан BMW M3 и купе BMW M4 дебютируют не ранее чем через год. В конце 2020 года планируется начать серийное производство спорткаров, а первые собранные автомобили клиенты начнут получать и вовсе в начале 2021 года. Чем обусловлен столь длительный срок подготовки к производству новых баварских «эмок», Флаш не сообщил. Зато рассказал, что новые М3 и М4 получат версии как с полным, так и с задним приводом, а также, что на сегодняшний день большая редкость, с механической коробкой передач.

Традиционный восьмиступенчатый «автомат», разумеется, останется в списке опций. При этом глава BMW M подтвердил, что на недавно опубликованном в интернете шпионском снимке действительно изображена задняя часть M3 нового поколения это был предсерийный экземпляр седана, собранный для проведения испытаний. Был ли серый автомобиль с огромными «ноздрями» прототипом М4, остаётся лишь догадываться. Новые «эмки» получат мотор от BMW X3 M и X4 M трёхлитровую «шестёрку» мощностью 480 лошадиных сил в базовой конфигурации и 510 в версии Competition.