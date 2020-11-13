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Porsche случайно раскрыла дизайн электрического Macan

Изображения модели оперативно удалили

Макет Porsche Macan © Porsche
Лиза Будрина
На днях компания Porsche опубликовала галерею с концепт-карами бренда, которые были разработаны дизайнерами в период с 2005 по 2019 годы, однако по разным причинам так и не увидели свет. Серия снимков получила название Porsche Unseen. На одной из фотографий был замечен макет нового Macan – судя по тому, что «лишний» снимок оперативно удалили из галереи, этот слив не был запланирован.

Кроссовер на фотографии заметно отличается от нынешнего Macan: у него узкая передняя оптика, более покатая крыша, чем у нынешней модели, а на месте решетки радиатора, по всей видимости, предусмотрена заглушка, как у большинства электрокаров. Издание Autocar предполагает, что на снимке случайно раскрыли дизайн Macan следующего поколения, который, как известно, будет работать на электричестве.

Актуальный Porsche Macan

Porsche

Подробностей о будущем электрокаре Macan пока мало. Ожидается, что электрический Macan не сразу заменит существующую версию кроссовера с ДВС: в течение двухлетнего переходного этапа они будет выпускаться параллельно. В основу Macan EV ляжет «тележка» Premium Platform Electric, на которой уже базируется Taycan, электрокросс сохранит полный привод и получит версию Turbo S ориентировочной мощностью 709 лошадиных сил. Премьера новинки состоится в 2021 году.

С осени 2018 года в России продается обновленный Porsche Macan, который стоит от 4,3 миллиона рублей. Летом 2019 года на рынке появился Macan Turbo с битурбированной «шестеркой» 2.9 мощностью 440 лошадиных сил. Он не только самый мощный в линейке, но и самый дорогой: цены начинаются от 7,18 миллиона рублей. По собственной информации «Мотора», с начала года в России было продано 1052 экземпляра Porsche Macan.

Источник: Autocar.co.uk