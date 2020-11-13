Porsche случайно раскрыла дизайн электрического Macan

Кроссовер на фотографии заметно отличается от нынешнего Macan: у него узкая передняя оптика, более покатая крыша, чем у нынешней модели, а на месте решетки радиатора, по всей видимости, предусмотрена заглушка, как у большинства электрокаров. Издание Autocar предполагает, что на снимке случайно раскрыли дизайн Macan следующего поколения, который, как известно, будет работать на электричестве.
Porsche
Подробностей о будущем электрокаре Macan пока мало. Ожидается, что электрический Macan не сразу заменит существующую версию кроссовера с ДВС: в течение двухлетнего переходного этапа они будет выпускаться параллельно. В основу Macan EV ляжет «тележка» Premium Platform Electric, на которой уже базируется Taycan, электрокросс сохранит полный привод и получит версию Turbo S ориентировочной мощностью 709 лошадиных сил. Премьера новинки состоится в 2021 году.
С осени 2018 года в России продается обновленный Porsche Macan, который стоит от 4,3 миллиона рублей. Летом 2019 года на рынке появился Macan Turbo с битурбированной «шестеркой» 2.9 мощностью 440 лошадиных сил. Он не только самый мощный в линейке, но и самый дорогой: цены начинаются от 7,18 миллиона рублей. По собственной информации «Мотора», с начала года в России было продано 1052 экземпляра Porsche Macan.