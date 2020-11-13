Porsche случайно раскрыла дизайн электрического Macan

На днях компания Porsche опубликовала галерею с концепт-карами бренда, которые были разработаны дизайнерами в период с 2005 по 2019 годы, однако по разным причинам так и не увидели свет. Серия снимков получила название Porsche Unseen. На одной из фотографий был замечен макет нового Macan – судя по тому, что «лишний» снимок оперативно удалили из галереи, этот слив не был запланирован.