Названы рублевые цены на Porsche Macan GTS

Уже в «базе» Macan GTS получил адаптивную пневмоподвеску PASM, 20-дюймовые черные диски RS Spyder Design, затемненную светодиодную оптику, передние кресла с 8-позиционными регулировками и салон, отделанный кожей, алькантарой и матовым алюминием. Внешне версию GTS можно узнать по оригинальному переднему бамперу, красным тормозным суппортам и черным акцентам экстерьера.
Фото: Porsche Macan GTS
Список дополнительного оборудования велик: кроссовер можно оснастить углеродо-керамическими тормозами за 595 тысяч рублей, мультирулем с подогревом за 20 тысяч рублей, аудиосистемой Burmester за 351 тысячу рублей, адаптивными передними креслами с 18-позиционной регулировкой за 132 тысячи рублей, 21-дюймовыми колёсными дисками различного дизайна и другими опциями.
Фото: Porsche Macan GTS
Под капотом Porsche Macan GTS установлен 2,9-литровый турбомотор V6, который развивает 380 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. Ключевое отличие ходовой части от более простых версий — заниженная на 15 миллиметров подвеска со спортивными настройками.
Porsche Macan GTS немного дороже конкурентов: уходящий Mercedes-AMG GLC 43 4Matic с 390-сильным двигателем стоит 5,2 миллиона рублей, за 387-сильный BMW X3 M40i просят минимум 4,96 миллиона рублей, а 354-сильная Audi SQ5 обойдётся минимум в 4,675 миллиона рублей.