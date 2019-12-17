Названы рублевые цены на Porsche Macan GTS

Российское представительство компании Porsche опубликовало прайс-лист на кроссовер Macan в версии GTS. Цены на модель начинаются от 5 миллионов 419 тысяч рублей. Таким образом Macan GTS оказался на 700 тысяч рублей дороже 354-сильной модификации S и на 1,5 миллиона рублей дешевле 440-сильной топ-версии Turbo. Первые машины появятся у дилеров через полгода.