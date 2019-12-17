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14:46

Названы рублевые цены на Porsche Macan GTS

Спортивная версия «Макана» оказалась дороже конкурентов

© Porsche Macan GTS
Сергей Ильин
Российское представительство компании Porsche опубликовало прайс-лист на кроссовер Macan в версии GTS. Цены на модель начинаются от 5 миллионов 419 тысяч рублей. Таким образом Macan GTS оказался на 700 тысяч рублей дороже 354-сильной модификации S и на 1,5 миллиона рублей дешевле 440-сильной топ-версии Turbo. Первые машины появятся у дилеров через полгода.

Уже в «базе» Macan GTS получил адаптивную пневмоподвеску PASM, 20-дюймовые черные диски RS Spyder Design, затемненную светодиодную оптику, передние кресла с 8-позиционными регулировками и салон, отделанный кожей, алькантарой и матовым алюминием. Внешне версию GTS можно узнать по оригинальному переднему бамперу, красным тормозным суппортам и черным акцентам экстерьера.

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Фото: Porsche Macan GTS

Список дополнительного оборудования велик: кроссовер можно оснастить углеродо-керамическими тормозами за 595 тысяч рублей, мультирулем с подогревом за 20 тысяч рублей, аудиосистемой Burmester за 351 тысячу рублей, адаптивными передними креслами с 18-позиционной регулировкой за 132 тысячи рублей, 21-дюймовыми колёсными дисками различного дизайна и другими опциями.

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Фото: Porsche Macan GTS

Под капотом Porsche Macan GTS установлен 2,9-литровый турбомотор V6, который развивает 380 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. Ключевое отличие ходовой части от более простых версий — заниженная на 15 миллиметров подвеска со спортивными настройками.

Porsche Macan GTS немного дороже конкурентов: уходящий Mercedes-AMG GLC 43 4Matic с 390-сильным двигателем стоит 5,2 миллиона рублей, за 387-сильный BMW X3 M40i просят минимум 4,96 миллиона рублей, а 354-сильная Audi SQ5 обойдётся минимум в 4,675 миллиона рублей.