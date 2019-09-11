Tesla запатентовала магнитные дворники

В 2018 году Tesla оформила патентную заявку, в которой описала технологию работы автоматизированной системы включения поворотников. В описании было указано, что необходимость автоматической индикации поворота будет определяться вычислительной платформой и заложенными в ней диапазонами значений угла поворота рулевого колеса. При этом бортовая система сможет определять, собирается ли автомобиль сменить полосу движения или свернуть с дороги.