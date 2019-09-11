Tesla запатентовала магнитные дворники

Предложенная Tesla система состоит из установленной перед лобовым стеклом «балки» с постоянными магнитами, электромагнитного подвижного блока и направляющей. Перемещения электромагнитного блока контролирует отдельная управляющая цепь, которая водит поводок стеклоочистителя вдоль загрязненной области. По сути, блок будет выступать в роли маглева, а определять необходимость очистки стекла будет нейросеть.
В 2018 году Tesla оформила патентную заявку, в которой описала технологию работы автоматизированной системы включения поворотников. В описании было указано, что необходимость автоматической индикации поворота будет определяться вычислительной платформой и заложенными в ней диапазонами значений угла поворота рулевого колеса. При этом бортовая система сможет определять, собирается ли автомобиль сменить полосу движения или свернуть с дороги.
В 2014 году Tesla открыла доступ к своим патентам, а глава компании Илон Маск заявил, что впредь не собирается подавать в суд на тех, кто «добросовестно использует» эти технологии. По мнению Маска, патенты служат для «подавления прогресса», «закрепления позиций крупных корпораций» и «обогащения юристов».