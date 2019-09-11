Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:33

Tesla запатентовала магнитные дворники

Они работают по принципу маглева

Компания Tesla запатентовала дворники необычной конструкции. Вместо сложных механизмов с множеством движущихся элементов, производитель предложил использовать электромагнитную систему.

Предложенная Tesla система состоит из установленной перед лобовым стеклом «балки» с постоянными магнитами, электромагнитного подвижного блока и направляющей. Перемещения электромагнитного блока контролирует отдельная управляющая цепь, которая водит поводок стеклоочистителя вдоль загрязненной области. По сути, блок будет выступать в роли маглева, а определять необходимость очистки стекла будет нейросеть.

В 2018 году Tesla оформила патентную заявку, в которой описала технологию работы автоматизированной системы включения поворотников. В описании было указано, что необходимость автоматической индикации поворота будет определяться вычислительной платформой и заложенными в ней диапазонами значений угла поворота рулевого колеса. При этом бортовая система сможет определять, собирается ли автомобиль сменить полосу движения или свернуть с дороги.

В 2014 году Tesla открыла доступ к своим патентам, а глава компании Илон Маск заявил, что впредь не собирается подавать в суд на тех, кто «добросовестно использует» эти технологии. По мнению Маска, патенты служат для «подавления прогресса», «закрепления позиций крупных корпораций» и «обогащения юристов».