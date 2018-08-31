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31 августа 13:49

На «Теслах» появятся автоматические поворотники

Технология будет использовать возможности автопилота

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Компания Tesla оформила международную патентную заявку, в которой описала технологию работы автоматизированной системы включения поворотников. Функция станет частью продвинутого круиз-контроля Autopilot и будет использовать данные с камер, датчика поворота руля и ультразвуковых сенсоров.

В описании указано, что необходимость автоматической индикации поворота будет определяться вычислительной платформой и заложенными в ней диапазонами значений угла поворота рулевого колеса. При этом бортовая система сможет определять, собирается ли автомобиль сменить полосу движения или свернуть с дороги.

Алгоритм работы системы автоматической индикации поворота.

В 2014 году Tesla открыла доступ к своим патентам, а глава компании Илон Маск заявил, что впредь не собирается подавать в суд на тех, кто «добросовестно использует» эти технологии.

По мнению Маска, патенты служат для «подавления прогресса», «закрепления позиций крупных корпораций» и «обогащения юристов». Также он добавил, что не опасается за свою компанию, так как «техническое превосходство определяется не патентами», а способностью привлекать на работу лучших инженеров. Тем не менее, в текущем году Tesla покинул главный инженер Даг Филд и отвечавший за эксплуатационные характеристики электрокаров Мэттью Скволл.

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