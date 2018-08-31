На «Теслах» появятся автоматические поворотники

В 2014 году Tesla открыла доступ к своим патентам, а глава компании Илон Маск заявил, что впредь не собирается подавать в суд на тех, кто «добросовестно использует» эти технологии.

По мнению Маска, патенты служат для «подавления прогресса», «закрепления позиций крупных корпораций» и «обогащения юристов». Также он добавил, что не опасается за свою компанию, так как «техническое превосходство определяется не патентами», а способностью привлекать на работу лучших инженеров. Тем не менее, в текущем году Tesla покинул главный инженер Даг Филд и отвечавший за эксплуатационные характеристики электрокаров Мэттью Скволл.