Mahindra срочно ищет инвестора для постройки электрокаров Pininfarina

Также неизвестно, увидит ли свет «зеленый» гиперкар Battista от итальянской Pininfarina. Представленный в 2019 году электрокар оснащается четырьмя моторами общей мощностью более 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. Разгон с места до первой «сотни» занимает у Battista 1,9 секунды, а максимальная скорость составляет более 350 километров в час. Запас хода без подзарядки – около 500 километров по циклу WLTP.