Mahindra срочно ищет инвестора для постройки электрокаров Pininfarina

По словам главы компании Павана Кумара Гоенка, настало лучшее время для поиска партнера для подразделения Mahindra Electric, который поможет увеличить его шансы в сегменте электрокаров. Гоенка отметил, что коронавирус не нанес существенного ущерба бизнесу, однако, по данным Bloomberg, прибыль компании во втором квартале 2020 года снизилась на 97 процентов.
«Мы открыты к предложениям. На данный момент мы ведем переговоры с несколькими партнерами, которые готовы вложиться в Mahindra Electric», – сказал Гоенка во время онлайн-конференции.
На сегодняшний день в электрической линейке Mahindra числятся пять моделей, включая «зеленую» версию седана eVerito, популярную в таксопарках Индии. В феврале марка представила электрокроссовер eXUV300 с заявленным запасом хода более 370 километров. Будущее модели, в основе которой лежит электрокар SsangYong E100, оказалось под вопросом: в апреле Mahindra лишила убыточную южнокорейскую марку обещанного финансирования.
Также неизвестно, увидит ли свет «зеленый» гиперкар Battista от итальянской Pininfarina. Представленный в 2019 году электрокар оснащается четырьмя моторами общей мощностью более 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. Разгон с места до первой «сотни» занимает у Battista 1,9 секунды, а максимальная скорость составляет более 350 километров в час. Запас хода без подзарядки – около 500 километров по циклу WLTP.