В Москве обнаружили кладбище автомобилей «Почты России»

По словам автора фотографий, автомобильное кладбище он обнаружил на территории одной из промзон в Москве. Заброшенный автопарк в основном состоит из Mercedes-Benz Vario. Большинство служебных автомобилей стоят открытыми с опущенными стеклами. У некоторых моделей имеются явные признаки коррозии, а также отсутствуют детали кузова и спущены шины. Вероятно, фургоны простаивают под открытым небом не первый год.

Салоны заброшенных автомобилей покрыты слоем пыли, плесени и мхом. В то же время некоторые фургоны сохранили регистрационные знаки и вполне пригодны для использования. Вероятно, почтовые Mercedes-Benz несколько лет назад вывели из эксплуатации, но поскольку срок действия лизингового договора еще не истек, ведомство не может выставить автомобили на продажу.

Что будет с обнаруженными фургонами, неизвестно. По мнению автора находки, заброшенный спецтранспорт мог бы принести пользу в регионах, в которых в настоящий момент доставка почты осуществляют на морально устаревших УАЗ «Буханках».