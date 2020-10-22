Mercedes-Benz Sprinter получил особую версию для России

Sprinter Limited Edition дооснастили водительским сиденьем с двумя подлокотниками и подогревом, а также обогреваемыми зеркалами заднего вида и рулевой колонкой, регулируемой по вылету и наклону. Над лобовым стеклом установили глубокую полку для документов, на центральной консоли появился USB-вход и подстаканник. По словам пресс-службы штутгартской марки, такие опции являются самыми востребованными среди российских клиентов.
Кроме того, фургон получил доработанную подвеску, адаптированную для езды по дорогам с неровным покрытием, и усиленный передний мост. Система ESP обзавелась функцией стабилизации при боковом ветре.
Такой Sprinter доступен как в стандартном, так и в длиннобазном исполнении с дизельной «турбочетвёркой» мощностью 114 лошадиных сил. Привод – передний или задний. Самая доступная версия Limited Edition с приводом на передние колёса оценена в 2 569 000 рублей.
В России отправят в ремонт более полутора тысяч фургонов Mercedes-Benz
Установка кондиционера обойдётся россиянам в дополнительные 130 000 рублей, а самая дорогая версия – длиннобазная Long с задним приводом – стоит 2 889 000 рублей. Каким будет тираж Sprinter Limited Edition, неизвестно.
На прошлой неделе канадская фирма Inkas превратили Mercedes-Benz Sprinter в бронированный мобильный офис. Фургон получил подсветку салона, премиальную аудиосистему и отделку из кожи, а также точки доступа Wi-Fi.