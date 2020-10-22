Mercedes-Benz Sprinter получил особую версию для России

Sprinter Limited Edition дооснастили водительским сиденьем с двумя подлокотниками и подогревом, а также обогреваемыми зеркалами заднего вида и рулевой колонкой, регулируемой по вылету и наклону. Над лобовым стеклом установили глубокую полку для документов, на центральной консоли появился USB-вход и подстаканник. По словам пресс-службы штутгартской марки, такие опции являются самыми востребованными среди российских клиентов.

Кроме того, фургон получил доработанную подвеску, адаптированную для езды по дорогам с неровным покрытием, и усиленный передний мост. Система ESP обзавелась функцией стабилизации при боковом ветре.