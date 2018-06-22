Мощность двигателя спорткупе увеличили до 750 лошадиных сил

Пульс

Американцы построили самую хардкорную модификацию BMW M4

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22 июня 2018

Американское ателье Hoffy Automobile представило составленную модификацию BMW M4 под названием Mamba GT3. Автомобиль анонсировали еще три года назад, но тогда компания показала лишь рендеры. Сейчас же представлена реальная машина, которая, вероятно, является самой хардкорной вариацией баварского купе.

От обычной машины Mamba GT3 отличается широким аэродинамическим обвесом, выполненным в стилистике гоночных машин серии DTM и класса GTE. Большинство кузовных панелей купе выполнено из пластика, армированного карбоном.

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Специалисты Hoffy Automobile установили на «Мамбу» новые бамперы, боковые юбки, задний диффузор, антикрыло, гоночную светотехнику, задние фонари на органических светодиодах, боковые зеркала из углепластика и 21-дюймовые колесные диски. Салон обшили алькантарой, установили гоночные сиденья и сделанную на заказ аудиосистему.

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Мощность трехлитровой рядной «турбошестерки» тюнеры увеличили до 750 лошадиных сил. Это на 250 сил больше, чем у самой мощной модификации M4 — лимитированной GTS. Также на Mamba GT3 установили модифицированную роботизированную коробку передач, новую подвеску и гоночную выпускную систему Eisenmann GT Pro Race.

В октябре 2016 года литовская компания RaceTech переделала купе BMW M4 в среднемоторный трек-кар. Машину оснастили 3,2-литровой «шестеркой» с сухим картером от M3, отдачу которой повысили с 360 до 500 лошадиных сил.

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