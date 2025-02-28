Mansory доработала Tesla Cybertruck

Ателье Mansory разработало комплексную программу тюнинга для Tesla Cybertruck. Называется она Elongation (растяжение), хотя ни растягивать, ни удлинять электрокар, конечно же, не будут. В сущности всё сведется к установке обвеса из прессованного углеволокна, причем детали можно оставить как есть либо окрасить в любой цвет. Пакет включает оба бампера, боковые юбки, экстравагантные накладки на колесные арки и два отдельных спойлера на корме в стиле Ferrari FXX K.