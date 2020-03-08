Интерьер нового Bentley Flying Spur украсили бесформенным рулём

Снаружи Bentley Flying Spur Mansory узнаётся по капоту с прорезями, аэродинамичным боковым юбкам, выступающей «губе» переднего сплиттера, диффузору, спойлеру на крышке багажника, а также видоизменённому выхлопу с парой сдвоенных патрубков. Кроме того, демонстрационный экземпляр выделяется красными вставками на боковых изгибах кузова, ребре капота и других элементах тюнинг-обвеса.

Седан Bentley можно украсить 22-дюймовыми дисками с эксклюзивным рисунком: на выбор доступны многоспицевые колёса в ретростиле или спортивные диски с узором в виде пятилистного клевера.