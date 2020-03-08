Интерьер нового Bentley Flying Spur украсили бесформенным рулём

Вместо традиционного руля Bentley, на обшивку которого на новом Flying Spur уходит около трёх с половиной часов, стилисты Mansory установили штурвал непонятной формы, словно перекачанный стероидами. Сердцевина, архитетура спиц и кнопки мультируля остались нетронутыми, но логотип Bentley уступил место лейблу Mansory.
Снаружи Bentley Flying Spur Mansory узнаётся по капоту с прорезями, аэродинамичным боковым юбкам, выступающей «губе» переднего сплиттера, диффузору, спойлеру на крышке багажника, а также видоизменённому выхлопу с парой сдвоенных патрубков. Кроме того, демонстрационный экземпляр выделяется красными вставками на боковых изгибах кузова, ребре капота и других элементах тюнинг-обвеса.
Седан Bentley можно украсить 22-дюймовыми дисками с эксклюзивным рисунком: на выбор доступны многоспицевые колёса в ретростиле или спортивные диски с узором в виде пятилистного клевера.
Агрессивный облик нового Flying Spur Mansory подкреплён форсировкой двигателя. Доработка программного обеспечения позволяет нарастить отдачу 6,0-литрового W12 с 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента до 720 сил и 1000 Нм. «Заряженный» седан отыгрывает 0,2 секунды в разгоне с места до 100 километров в час — стартовый рывок занимает всего 3,6 секунды.
Прайс-лист на тюнинг-кит Mansory пока не опубликован. Седаны Flying Spur третьего поколения появились в дилерских центрах Bentley месяц назад, так что баварской мастерской удалось выпустить одну из первых программ доработки новинки.