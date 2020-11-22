Audi RS Q8 украсили карбоновым обвесом от эпатажного ателье

Эпатажное ателье Mansory украсило Audi RS Q8 карбоновым обвесом, на 30 процентов увеличило отдачу 4,0-литрового V8, а также переосмыслило интерьер суперкроссовера. После доработок RS Q8 стал на полсекунды быстрее в разгоне с места до 100 километров в час, а максимальная скорость выросла до 320 километров в час.