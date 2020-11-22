13:13

Audi RS Q8 украсили карбоновым обвесом от эпатажного ателье

Для «заряженного» кроссовера разработало тюнинг-кит бюро Mansory

© Mansory
Сергей Ильин
Эпатажное ателье Mansory украсило Audi RS Q8 карбоновым обвесом, на 30 процентов увеличило отдачу 4,0-литрового V8, а также переосмыслило интерьер суперкроссовера. После доработок RS Q8 стал на полсекунды быстрее в разгоне с места до 100 километров в час, а максимальная скорость выросла до 320 километров в час.

Флагманский кроссовер Audi в интерпретации Mansory легко узнать по углепластиковому капоту с прорезями, агрессивным бамперам сложной формы, оригинальным порогам, задним антикрыльям, композитным накладкам на зеркалах, а также одноимённым кованым 24-дюймовым дискам с пятью сдвоенными спицами.

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Фото: Mansory

Штатные шины уступили место покрышкам Amtel Vredestein размерности 295/30 R24 спереди и 355/25 R24 сзади; глянцевые поверхности радиаторной решётки стилизованы «под карбон»; установлена кастомная выхлопная система. Инженеры Mansory утверждают, что все части обвеса способствуют повышению аэродинамической эффективности.

Интерьер Audi RS Q8 перекроен по лекалам предыдущих проектов. Появился новый руль с углепластиковыми вставками и логотипом ателье; дверные карты, кресла, передняя панель и центральный тоннель обшиты алькантарой и кожей, добавлены вставки из карбона. Чёрно-серый салон пронизывает красная прострочка.

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Фото: Mansory

Технические улучшения точечные: перепрошив электронный блок управления двигателем и заменив выпускную систему, мотористы Mansory увеличили отдачу 4,0-литрового бензинового V8 с 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента до 780 сил и 1000 Нм. Впрочем, это не предел: другие ателье снимали с «битурбовосьмёрки» свыше 1000 лошадиных сил.

По традиции, специалисты Mansory неохотно называют цены на продукцию. Вероятно, прайс-лист отправят только потенциальным клиентам. Доступной доработка немецких тюнеров не будет: полная доработка экстерьера, интерьера и технической начинки может быть сравнима с ценой новой Audi Q8.