Audi RS Q8 украсили карбоновым обвесом от эпатажного ателье

Флагманский кроссовер Audi в интерпретации Mansory легко узнать по углепластиковому капоту с прорезями, агрессивным бамперам сложной формы, оригинальным порогам, задним антикрыльям, композитным накладкам на зеркалах, а также одноимённым кованым 24-дюймовым дискам с пятью сдвоенными спицами.
Фото: Mansory
Штатные шины уступили место покрышкам Amtel Vredestein размерности 295/30 R24 спереди и 355/25 R24 сзади; глянцевые поверхности радиаторной решётки стилизованы «под карбон»; установлена кастомная выхлопная система. Инженеры Mansory утверждают, что все части обвеса способствуют повышению аэродинамической эффективности.
Интерьер Audi RS Q8 перекроен по лекалам предыдущих проектов. Появился новый руль с углепластиковыми вставками и логотипом ателье; дверные карты, кресла, передняя панель и центральный тоннель обшиты алькантарой и кожей, добавлены вставки из карбона. Чёрно-серый салон пронизывает красная прострочка.
Фото: Mansory
Технические улучшения точечные: перепрошив электронный блок управления двигателем и заменив выпускную систему, мотористы Mansory увеличили отдачу 4,0-литрового бензинового V8 с 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента до 780 сил и 1000 Нм. Впрочем, это не предел: другие ателье снимали с «битурбовосьмёрки» свыше 1000 лошадиных сил.
По традиции, специалисты Mansory неохотно называют цены на продукцию. Вероятно, прайс-лист отправят только потенциальным клиентам. Доступной доработка немецких тюнеров не будет: полная доработка экстерьера, интерьера и технической начинки может быть сравнима с ценой новой Audi Q8.