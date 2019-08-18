Немецкие тюнеры попрощались с бензиновыми «Смартами», не пожалев кожи

Одновременно показали как обычный ForTwo, так и кабриолет. Аэродинамический обвес версии с открытой крышей менее агрессивный, а общая концепция доработки интерьера похожа. Руль, передняя панель, дверные карты, рычаг коробки передач и даже коврики на обеих машинах покрыты светлой кожей с чёрной прострочкой. На кресла и рулевое колесо нанесён логотип Mansory.