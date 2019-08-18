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Немецкие тюнеры попрощались с бензиновыми «Смартами», не пожалев кожи

Специалисты Mansory добавили роскоши и тяги сити-карам ForTwo

© Mansory
Бюро Mansory представило пакет доработок для «Смартов» с традиционными ДВС. Ателье полностью перекроило кузов микролитражек, радикально перешило салон, добавило фирменные дизайнерские штрихи и поработало над программным обеспечением двигателя, подняв отдачу на 40 процентов.

В ходе модернизации ForTwo получили новые бампера, расширители колёсных арок, боковые юбки и выхлопную систему. Стандартная решётка радиатора уступила место изделию с вертикальными ламелями, выполненному по лекалам современных AMG-моделей. Боковые зеркала, накладки на воздухозаборники, капот, спойлер и диффузор покрыли карбоном, а дополнили вид 18-дюймовые кастомные колёсные диски.

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Одновременно показали как обычный ForTwo, так и кабриолет. Аэродинамический обвес версии с открытой крышей менее агрессивный, а общая концепция доработки интерьера похожа. Руль, передняя панель, дверные карты, рычаг коробки передач и даже коврики на обеих машинах покрыты светлой кожей с чёрной прострочкой. На кресла и рулевое колесо нанесён логотип Mansory.

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Трёхцилиндровый бензиновый турбомотор с рабочим объёмом 0,9 литра после чип-тюнинга стал выдавать 125 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента вместо 90 лошадиных сил и 135 Нм крутящего момента. Желающим купить Smart с традиционными силовыми агрегатами стоит поторопиться, ведь производство бензиновых «Смартов» завершилось 31 мая.

Mansory пока держит в секрете цены на доработанные ForTwo и не раскрывает тираж модернизированных микролитражек. С учётом масштаба переделок, доступными дизайнерские сити-кары не будут — например, аналогичный проект от Brabus увеличил цену ForTwo до 60 тысяч евро.

Источник: carscoops.com