Составлен рейтинг самых продаваемых в России автомобилей с «механикой»

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Агентство «Автостат» составило рейтинг самых продаваемых в России новых автомобилей с «механикой». С января по сентябрь в нашей стране реализовали 385 тысяч легковых машин с ручной коробкой передач; более половины «трёхпедальных» автомобилей — продукция Lada, а вклад Hyundai, Volkswagen и Kia не превышает 4-5 процентов.
На бестселлеры Lada — семейства Granta и Vesta — приходится большая часть продаж новых автомобилей с «механикой». За три квартала 2020 года владельцев нашли 78 тысяч Granta, 61 тысяча Vesta, 25,5 тысячи Largus и 19,4 тысячи Lada 4x4. Самая популярная иномарка с ручной трансмиссией — Renault Duster (18,2 тысячи).
Несмотря на то, что клиенты АвтоВАЗа голосуют за «механику» рублём, доля новых автомобилей с тремя педалями в России неуклонно сокращается. Если по итогам 2016 года на версии с автоматическими трансмиссиями приходилось 51,5 процента продаж, то спустя 3,5 года этот показатель вырос до 62,5 процента.