Составлен рейтинг самых продаваемых в России автомобилей с «механикой»

На бестселлеры Lada — семейства Granta и Vesta — приходится большая часть продаж новых автомобилей с «механикой». За три квартала 2020 года владельцев нашли 78 тысяч Granta, 61 тысяча Vesta, 25,5 тысячи Largus и 19,4 тысячи Lada 4x4. Самая популярная иномарка с ручной трансмиссией — Renault Duster (18,2 тысячи).

Несмотря на то, что клиенты АвтоВАЗа голосуют за «механику» рублём, доля новых автомобилей с тремя педалями в России неуклонно сокращается. Если по итогам 2016 года на версии с автоматическими трансмиссиями приходилось 51,5 процента продаж, то спустя 3,5 года этот показатель вырос до 62,5 процента.