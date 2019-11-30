BMW заставит выбирать между МКПП и полным приводом

Глава подразделения BMW M Маркус Флаш ранее упоминал о том, что баварцы планируют непременно оставить в списке опций для будущего седана М3 и купе М4 механическую трансмиссию. Теперь, как сообщает издание Road & Track, он уточнил, что покупателям новых спорткаров неизбежно придётся мириться с некоторыми ограничениями. Дело в том, что полный привод M xDrive для M3 и M4 баварские инженеры позаимствуют у старших «эмок», а значит, они тоже получат режим дрифта с отключением передней оси. Флаш считает, что механическая коробка передач таким версиям ни к чему.