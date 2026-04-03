Марка Exeed откажется от гидравлических тормозов с новой моделью

Новый кроссовер Exeed EX7, дебют которого состоится 17 апреля, станет первым в мире серийным пассажирским автомобилем с такими тормозами. Систему разрабатывали три года. Вице-президент Chery Ли Сюэюн заявил, что инженерам удалось решить проблемы миллисекундного времени отклика, точности дозирования усилия и «экстремальной надежности». Вместо того, чтобы давить на педаль, передавая усилие через жидкость к поршням суппортов, EMB работает как проводная связь: электросигнал поступает напрямую к электромеханическим приводам каждого колеса. По сути, это технология, давно применяемая в авиации, но до сих пор не внедренная в автопроме.

Система работает в связке с модернизированным шасси. В компании обещают не только сокращение тормозного пути, но и принципиально новую устойчивость в любых условиях: время срабатывания уменьшается на порядки, а алгоритмы могут дозировать усилие на каждом колесе индивидуально и быстрее любой гидравлики.

Сам EX7 — это крупный пятиметровый кроссовер (4 988 мм в длину, колесная база 3 000 мм). По сути, это обновленная версия модели Exeed Exlantix ET для внутреннего рынка, но с новым дизайном: сквозная светодиодная полоса спереди, разделенная оптика и «утопленные» фонари сзади.

В салоне — 30-дюймовый экран, объединяющий комбинацию приборов, основной дисплей медиасистемы и дополнительный — для пассажира. Вариантов силовой установки два: последовательный гибрид с турбомотором 1.5 мощностью 154 л.с., либо чистый электромобиль с двухмоторным полным приводом (передний электродвигатель развивает максимальные 165 л.с., задний — 308 л.с. Прямыми конкурентами кроссовера станут Li Auto L8 и Aito M8.

