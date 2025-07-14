Российский авторынок остался в глобальном топ-15, несмотря на падение

Российский авторынок остался в глобальном топ-15, несмотря на падениеОн показал самый сильный спад в рейтинге
Лидирует в глобальном рейтинге по-прежнему Китай. С января по июнь там реализовали 15,65 миллиона новых машин, что на 11,4 процента больше, чем за тот же период 2024 года. Только в июне было продано 2,1 миллиона (+19 процентов в годовом сравнении).
Разрыв со вторым местом огромный: его занимает США с 8,14 миллиона легковушек за полгода и ростом спроса на 3,2 процента. Однако в июне продажи упали на 5,6 процента, и хуже всего пришлось «японцам» и «европейцам».
Третья позиция досталась Японии с 2,35 миллиона автомобилей и ростом на 10,2 процента, а далее идет Индия с 2,19 миллиона (+1,3 процента). За ней, снова с заметной разницей, расположился крупнейший авторынок Европы — Германия, где было реализовано 1,4 миллиона машин (-5 процентов).
В Бразилии за полгода купили 1,13 миллиона автомобилей (+5 процентов), в Великобритании — 1,04 миллиона (+3,5 процента), в Канаде — 976 тысяч (+5,6 процента), в Италии — 855 тысяч (-3,6 процента). Замыкает десятку лидеров Франция с падением на 7,9 процента и 842 тысячами машин.
Далее расположились Южная Корея, результат которой 825 — тысяч (+3,6 процента), Мексика с 709 тысячами (-0,2 процента), Испания 610 тысячами (+13,9 процента) и Австралия 608 тысячами (-1 процента). Российский же рынок показал самое сильное обрушение из 15 крупнейших — на 26 процентов.