Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:46

Maserati обновила план выпуска новых моделей

В 2021 году в линейке марки появится новый кроссовер

Компания Maserati скорректировала план развития продуктов на ближайшие годы. В течение четырех лет итальянская марка выпустит Levante следующего поколения, новый кроссовер и спорткар.

Обновленный продуктовый план руководство Maserati представило в рамках отчета о деятельности компании за второй квартал 2019 года. Согласно графику, в следующем году обновятся седаны Ghibli и Quattroporte, а также кроссовер Levante. Тогда же Maserati представит полностью новый спорткар — вероятно, речь идет о товарной версии концепта Alfieri.

Maserati отмечает, что все новые модели и обновления нынешних будут доступны с электрифицированными силовыми установками.

Годом позже, в 2021-м, в линейке появится открытый вариант того самого спорткара, купе GranTurismo сменит поколение, а также дебютирует новый кроссовер сегмента D по европейской размерной классификации (аналог Alfa Romeo Stelvio). В 2022 году представят новые GranCabrio и Quattroporte, а через год — Levante следующего поколения.

Тем временем Ferrari отказывается от сотрудничества с Maserati и заявляет о прекращении поставок двигателей. Причиной такого решения стали низкие объемы отгрузки и нежелание партнера продлевать контракт после его окончания. Последним автомобилем Maserati с двигателем Ferrari стал дебютировавший весной прошлого года на автосалоне в Нью-Йорке Levante Trofeo: кроссовер оснастили 3,8-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 590 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента.