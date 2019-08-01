Maserati обновила план выпуска новых моделей

Годом позже, в 2021-м, в линейке появится открытый вариант того самого спорткара, купе GranTurismo сменит поколение, а также дебютирует новый кроссовер сегмента D по европейской размерной классификации (аналог Alfa Romeo Stelvio). В 2022 году представят новые GranCabrio и Quattroporte, а через год — Levante следующего поколения.