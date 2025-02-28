Maserati под угрозой: марку лишили средств

Maserati под угрозой: марку лишили средствВ прошлом году ее продажи обвалились более чем в два раза
Финансовый директор Stellantis Дуг Остерманн считает, что Maserati необходимо пересмотреть график премьер, учитывая нынешние рыночные реалии и спрос на роскошные электрокары — «особенно в Китае».
Однако марке необходимы новые модели, чтобы остаться на плаву. В прошлом году она потеряла 260 миллионов евро, а продажи по всему миру упали более чем вдвое — с 26,6 до 11,3 тысячи машин. Прекращение финансирования ставит под вопрос проекты электрических Quattroporte и Levante.
Итальянские профсоюзы требуют от Stellantis предоставить четкие планы относительно будущего Maserati. Следующая встреча руководства концерна с рабочими намечена на 11 марта. Профсоюзы обвиняют в неудачах марки маркетологов — то же самое говорил экс-глава Stellantis Карлос Таварес. По его словам, все дело в неэффективном маркетинге, а с продуктами, качеством машин и ценообразованием у Maserati проблем нет.
Однако Таварес покинул пост в декабре минувшего года, и Stellantis до сих пор ищет нового гендиректора. Перед ним вновь может встать вопрос о том, нужно ли сохранять все 14 брендов в портфеле концерна. Не исключено, что Stellantis решит и вовсе избавиться от Maserati и продать ее другому владельцу.