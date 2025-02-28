Maserati под угрозой: марку лишили средств

В прошлом году ее продажи обвалились более чем в два раза

Stellantis передумал инвестировать 1,5 миллиарда евро в Maserati. Такое решение материнский концерн принял на фоне ухудшающегося финансового положения итальянской марки. Отмена запланированных вложений усугубит ситуацию: Maserati, нуждающейся в обновлении модельного ряда для привлечения клиентов, придется свернуть несколько проектов. Подробностей пока нет, но СМИ прочат отмену электрического суперкара MC20 Folgore.