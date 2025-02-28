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Опубликовано 28 февраля 2025, 18:01
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Maserati под угрозой: марку лишили средств

В прошлом году ее продажи обвалились более чем в два раза
Stellantis передумал инвестировать 1,5 миллиарда евро в Maserati. Такое решение материнский концерн принял на фоне ухудшающегося финансового положения итальянской марки. Отмена запланированных вложений усугубит ситуацию: Maserati, нуждающейся в обновлении модельного ряда для привлечения клиентов, придется свернуть несколько проектов. Подробностей пока нет, но СМИ прочат отмену электрического суперкара MC20 Folgore.
Maserati GT2 Stradale
Maserati GT2 Stradale
© Maserati
Мария Руцкая

Финансовый директор Stellantis Дуг Остерманн считает, что Maserati необходимо пересмотреть график премьер, учитывая нынешние рыночные реалии и спрос на роскошные электрокары — «особенно в Китае».

Однако марке необходимы новые модели, чтобы остаться на плаву. В прошлом году она потеряла 260 миллионов евро, а продажи по всему миру упали более чем вдвое — с 26,6 до 11,3 тысячи машин. Прекращение финансирования ставит под вопрос проекты электрических Quattroporte и Levante.

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Итальянские профсоюзы требуют от Stellantis предоставить четкие планы относительно будущего Maserati. Следующая встреча руководства концерна с рабочими намечена на 11 марта. Профсоюзы обвиняют в неудачах марки маркетологов — то же самое говорил экс-глава Stellantis Карлос Таварес. По его словам, все дело в неэффективном маркетинге, а с продуктами, качеством машин и ценообразованием у Maserati проблем нет.

Однако Таварес покинул пост в декабре минувшего года, и Stellantis до сих пор ищет нового гендиректора. Перед ним вновь может встать вопрос о том, нужно ли сохранять все 14 брендов в портфеле концерна. Не исключено, что Stellantis решит и вовсе избавиться от Maserati и продать ее другому владельцу.

Источник:Carscoops
Автор:Мария Руцкая
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#Maserati
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#MC20