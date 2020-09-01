Maserati тестирует новый кроссовер, замаскированный под Alfa Romeo

Alfa Romeo Stelvio был взят в качестве маскировки не просто так. Известно, что Levantina будет построена на платформе Alfa Romeo, которая уже лежит в основе Stelvio, Giorgio и Giulia. При этом узлы и агрегаты будущий кроссовер Maserati разделит с ещё не вышедшим на рынок Alfa Romeo Tonale. Levantina встанет на ступень ниже Levante, будет уступать ему по габаритам и получит более скромный ценник.