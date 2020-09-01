Maserati тестирует новый кроссовер, замаскированный под Alfa Romeo

Alfa Romeo Stelvio был взят в качестве маскировки не просто так. Известно, что Levantina будет построена на платформе Alfa Romeo, которая уже лежит в основе Stelvio, Giorgio и Giulia. При этом узлы и агрегаты будущий кроссовер Maserati разделит с ещё не вышедшим на рынок Alfa Romeo Tonale. Levantina встанет на ступень ниже Levante, будет уступать ему по габаритам и получит более скромный ценник.
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На тесты вывели мул в лёгком камуфляже: с автомобиля скрутили логотипы Alfa Romeo, заклеили маскировочной плёнкой переднюю часть и патрубки выпускной системы. По всей видимости, именно там будут характерные отличия Levantina.
Facebook.com/gabetzspyunit
По предварительным данным, новинка встанет на конвейер в конце 2020 года, а продажи начнутся в 2021-м. Ранее итальянский автопроизводитель инвестировал 800 миллионов евро в строительство новой производственной линии.
Что же касается Maserati Levante, то он продается в России c 350-сильным бензиновым двигателем V6 и стоит от 5,89 миллиона рублей. В начале 2019 года в страну привезли пять эксклюзивных кроссоверов Levante в спецсерии Vulcano (общий тираж составил 150 экземпляров), которую отличают 21-дюймовые диски, красные суппорты тормозных механизмов Brembo и матово-серый цвет кузова.