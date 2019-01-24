Maserati привезет в Россию пять эксклюзивных кроссоверов Levante

Автомобили спецсерии окрашиваются в матовый серый цвет, оснащаются 21-дюймовыми дисками и красными суппортами шестипоршневых тормозных механизмов Brembo. Такие кроссоверы можно отличить затемненным фонарям, решетке радиатора в «черном хроме», глянцевой окантовке боковых стекол и полированным патрубкам выпускной системы.
Сиденья кроссовера могут быть выполнены в черной или красной коже. Также в салоне есть карбоновые вставки, аудиосистема Bowers&Wilkins, табличка с логотипом Vulcano и надписью «One of 150» («один из 150»).
Maserati Levante Vulcano будет доступен только с 350-сильным бензиновым двигателем V6. На других рынках для версии предлагается еще и 430-сильный мотор.
Стоимость спецверсии не уточняется. Начальная цена обычного Levante составляет 5 460 000 рублей.