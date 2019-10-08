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17:51

Раскрыта внешность серийного кроссовера Alfa Romeo Tonale

Вседорожник выйдет на рынок в 2022 году

В Сеть утекли фотографии компактного кроссовера Alfa Romeo Tonale. Автомобиль сохранил внешность представленного весной в Женеве концепта.

Судя по всему, на снимках макет, но с дизайном, максимально приближенным к серийной модели: например, здесь более крупные фары, обычное боковые зеркала вместо камер и простенькие дверные ручки. Форма и пропорции — такие же, как у одноименного концепта, показанного в Женеве. Сохранились вертикальные прорези в переднем бампере, декоративные насадки на выхлопные патрубки немного округлились, а фары приобрели вид пустых «глазниц».

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Концепт был четырехместным и архитектурой салона напоминаю Stelvio. В основе — платформа Small Wide 4×4 от Jeep Renegade, Compass и Fiat 500X. На рынок Tonale выйдет на раньше 2022 года, станет первым гибридом итальянской марки и получит продвинутый автопилот третьего уровня, как на Audi A8.

Помимо Tonale, в планах Alfa Romeo выпустить обновления Giulietta, Giulia и Stelvio, большой кроссовер, от которого, по некоторым данным, все-таки отказались, а также два споркара: гибридное суперкупе Alfa Romeo GTV и второе поколение 8C Competizione.

Первый кроссовер Alfa Romeo — Stelvio — дебютировал в 2016 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Моторная гамма модели состоится из бензинового турбомотора объемом 2,0 литра (200 или 280 сил), 2,2-литрового дизеля (150 и 180 сил) и 2,9-литровым битурбомотора V6, отдача которого составляет 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный автомат.

Источник: alfistitalia