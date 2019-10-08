Раскрыта внешность серийного кроссовера Alfa Romeo Tonale

Помимо Tonale, в планах Alfa Romeo выпустить обновления Giulietta, Giulia и Stelvio, большой кроссовер, от которого, по некоторым данным, все-таки отказались, а также два споркара: гибридное суперкупе Alfa Romeo GTV и второе поколение 8C Competizione.

Первый кроссовер Alfa Romeo — Stelvio — дебютировал в 2016 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Моторная гамма модели состоится из бензинового турбомотора объемом 2,0 литра (200 или 280 сил), 2,2-литрового дизеля (150 и 180 сил) и 2,9-литровым битурбомотора V6, отдача которого составляет 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный автомат.