Maserati выпустит 13 новых моделей

Все будущие новинки Maserati делит на четыре категории: Halo — имиджевые продукты вроде MC20, Large — крупные модели, Full size — полноразмерные машины, Medium — модели среднего размера, куда входит анонсированный кроссовер Grecale. А внутри каждой категории есть ещё три сегмента: легковушки, спорткары и вседорожники. Судя по плану, после среднемоторного купе MC20 компания представит открытую версию двухдверки и её электрический вариант. Поколение сменит и седан Quatttoporte, а заодно получит модификацию на электротяге.
По аналогии обновятся GranTurismo и GranCabrio, которым, как и следующему кроссоверу Levante, полагается версия на батарейках. Экономичная версия будет и у анонсированного накануне вседорожника Grecale: его, по слухам, построят на заднеприводной «тележке» Giorgio от Alfa Romeo Giulia, а по габаритам он попадет в сегмент D по европейской размерной классификации.
Электрификация — мера вынужденная. Компания не желает платить огромные штрафы за превышение норм выбросов, поэтому будет постепенно «озеленять» весь модельный ряд. Начало процессу положил Ghibli Hydrid, умеренный гибрид с электрическим компрессором и 48-вольтовым стартер-генератором.