Maserati выпустит 13 новых моделей

По аналогии обновятся GranTurismo и GranCabrio, которым, как и следующему кроссоверу Levante, полагается версия на батарейках. Экономичная версия будет и у анонсированного накануне вседорожника Grecale: его, по слухам, построят на заднеприводной «тележке» Giorgio от Alfa Romeo Giulia, а по габаритам он попадет в сегмент D по европейской размерной классификации.