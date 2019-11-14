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12:41

Maserati предложила желающим провести ночь на заводе

Избранным гостям разрешили поспать рядом с производственной линией

На предприятии Maserati в Модене прошла «ночь открытых дверей», приуроченная к завершению производства моделей GranTurismo и GranCabrio. Специально для гостей завода были созданы импровизированные спальни, которые разместили непосредственно у сборочных линий.

Завод в Модене существует уже более 80 лет. В рамках мероприятия на фабрику были приглашены избранные клиенты марки. Для них была проведена экскурсия, встреча с работниками предприятия и топ-менеджерами компании, а также ночевка в особых «спальнях» с прозрачными стенами.

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Днем ранее сообщалось, что сборка GranTurismo и GranCabrio прекращена, а само предприятие временно остановило работу. Последним автомобилем, собранным в Модене, стала особая версия GranTurismo под названием Zéda. Купе получило особый градиентный окрас, который призван продемонстрировать «связь прошлого, настоящего и будущего» бренда.

На мощностях этой площадки в будущем организуют выпуск новой модели – легкого и быстрого спорткара, информации о котором пока нет. Что же касается остальных автомобилей марки, то, как и прежде, их производство будет осуществляться на предприятии в Турине.