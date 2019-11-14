Maserati предложила желающим провести ночь на заводе

Завод в Модене существует уже более 80 лет. В рамках мероприятия на фабрику были приглашены избранные клиенты марки. Для них была проведена экскурсия, встреча с работниками предприятия и топ-менеджерами компании, а также ночевка в особых «спальнях» с прозрачными стенами.