Maserati предложила желающим провести ночь на заводе

Завод в Модене существует уже более 80 лет. В рамках мероприятия на фабрику были приглашены избранные клиенты марки. Для них была проведена экскурсия, встреча с работниками предприятия и топ-менеджерами компании, а также ночевка в особых «спальнях» с прозрачными стенами.
Днем ранее сообщалось, что сборка GranTurismo и GranCabrio прекращена, а само предприятие временно остановило работу. Последним автомобилем, собранным в Модене, стала особая версия GranTurismo под названием Zéda. Купе получило особый градиентный окрас, который призван продемонстрировать «связь прошлого, настоящего и будущего» бренда.
На мощностях этой площадки в будущем организуют выпуск новой модели – легкого и быстрого спорткара, информации о котором пока нет. Что же касается остальных автомобилей марки, то, как и прежде, их производство будет осуществляться на предприятии в Турине.