Maserati тестирует новый спорткар, замаскированный под Alfa Romeo 4C

На серии снимков запечатлен прототип с агрегатами от ещё не существующей модели Maserati. У мула среднемоторная компоновка, о чем говорят увеличенные воздухозаборники в задних крылах, а форма кузова напоминает Alfa Romeo 4C. Обе марки входят в состав концерна FCA, поэтому заимствование альфовского шасси не вызывает удивления. Сзади установлен некий новый двигатель, разработанный силами Maserati Innovation Lab. Это инжиниринговый хаб, оснащенный современным оборудованием и имеющий в своём распоряжении статические и динамические ездовые симуляторы.
Использование симуляторов с технологией DiM (Driver-in-Motion) сокращает время выпуска автомобиля на 50 процентов. Причем использование физических прототипов уменьшается на 40 процентов, а 90 процентов разработки проходит в виртуальной среде.
Вероятно, новый агрегат придёт на смену «восьмёркам» Ferrari. Сейчас их ставят, например, на топовые Levante. Однако через год-два Ferrari прекратит отгружать моторы, так как рентабельность этого бизнеса снизилась. В самой мощной версии V8 3.8 выдает 580 сил и 730 Нм момента.
«Абсолютно новый спорткар» Maserati дебютирует в мае 2020 года. Товарный вариант концепта Alfieri будут выпускать на заводе в Модене, где недавно завершилось производство GranTurismo и GranCabrio. В честь прекращения выпуска Maserati представила купе GranTurismo Zéda с необычной градиентной окраской.