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13:01

Maserati тестирует новый спорткар, замаскированный под Alfa Romeo 4C

Компания опубиковала снимки носителя агрегатов новой модели

Компания Maserati опубликовала фотографии мула будущего спорткара. Модель, премьера которой запланирована на май следующего года, оснастят новой силовой установкой собственной разработки.

На серии снимков запечатлен прототип с агрегатами от ещё не существующей модели Maserati. У мула среднемоторная компоновка, о чем говорят увеличенные воздухозаборники в задних крылах, а форма кузова напоминает Alfa Romeo 4C. Обе марки входят в состав концерна FCA, поэтому заимствование альфовского шасси не вызывает удивления. Сзади установлен некий новый двигатель, разработанный силами Maserati Innovation Lab. Это инжиниринговый хаб, оснащенный современным оборудованием и имеющий в своём распоряжении статические и динамические ездовые симуляторы.

Использование симуляторов с технологией DiM (Driver-in-Motion) сокращает время выпуска автомобиля на 50 процентов. Причем использование физических прототипов уменьшается на 40 процентов, а 90 процентов разработки проходит в виртуальной среде.

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Вероятно, новый агрегат придёт на смену «восьмёркам» Ferrari. Сейчас их ставят, например, на топовые Levante. Однако через год-два Ferrari прекратит отгружать моторы, так как рентабельность этого бизнеса снизилась. В самой мощной версии V8 3.8 выдает 580 сил и 730 Нм момента.

«Абсолютно новый спорткар» Maserati дебютирует в мае 2020 года. Товарный вариант концепта Alfieri будут выпускать на заводе в Модене, где недавно завершилось производство GranTurismo и GranCabrio. В честь прекращения выпуска Maserati представила купе GranTurismo Zéda с необычной градиентной окраской.