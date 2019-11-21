Maserati тестирует новый спорткар, замаскированный под Alfa Romeo 4C

На серии снимков запечатлен прототип с агрегатами от ещё не существующей модели Maserati. У мула среднемоторная компоновка, о чем говорят увеличенные воздухозаборники в задних крылах, а форма кузова напоминает Alfa Romeo 4C. Обе марки входят в состав концерна FCA, поэтому заимствование альфовского шасси не вызывает удивления. Сзади установлен некий новый двигатель, разработанный силами Maserati Innovation Lab. Это инжиниринговый хаб, оснащенный современным оборудованием и имеющий в своём распоряжении статические и динамические ездовые симуляторы.