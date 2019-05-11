Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:34

Maserati лишатся двигателей Ferrari

Агрегаты перестанут поставлять из-за низких продаж

Maserati Levante Trofeo
Во время конференц-звонка по итогам первого квартала этого года руководство Ferrari объявило о прекращении поставок двигателей для Maserati. Причиной такого решения стали низкие объемы отгрузки и нежелание партнера продлевать контракт после его окончания.
Загрузка...

По итогам первого квартала доходы Ferrari от двигателей составили 58 миллионов евро — в эту сумму вошли чистые доходы от продаж двигателей Maserati и доходы от аренды моторов командам Формулы 1. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 23,4 процента. Отказ от сотрудничества с Maserati будет выгоден для Ferrari не только с позиции рентабельности, но и c позиции перераспределение освободившихся ресурсов в пользу автомобильного бизнеса, уверено руководство. Полностью поставки прекратятся в 2021 или 2022 году.

Maserati Coupé ознаменовал окончание эры de Tomaso, которая владела маркой с 1975 года. Модель вышла через три года после того, как Maserati перешла под полный контроль Ferrari. Под капотом машины — 4,2-литровый атмосферный V8 (F136 R) мощностью 390 сил и 450 Нм момента, совмещенный с трансмиссией, установленной по схеме transaxle.

Maserati использует двигатели Ferrari с 2002 года. Сначала это были атмосферные V-образные «восьмерки» семейства F136 объемом 4,2 и 4,7 литра (390-460 лошадиных сил), затем им на смену пришли 6.0 V12 (F140), твин-турбо V8 объемом 3,8 литра (F154) и 3.0 V6 (F160). С 2013 года двигатели семейства F154 ставят на Maserati Quattroporte GTS, а с 2018 — на топовые версии кроссовера Levante. Ferrari F154 — первые дорожные турбомоторы марки со времен легендарного F40. В версии с рабочим объемом 3,9 литра, плоским коленвалом и системой смазки с сухим картером они устанавиваются на Ferrari Portofino и 488 Pista.

Последним автомобилем Maserati с двигателем Ferrari стал дебютировавший весной прошлого года на автосалоне в Нью-Йорке Levante Trofeo. Кроссовер оснастили 3,8-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 590 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента, восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода Q4. Вдобавок Levante Trofeo достался экстремальный ездовой режим Corsa и лонч-контроль.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...