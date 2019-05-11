Maserati лишатся двигателей Ferrari

По итогам первого квартала доходы Ferrari от двигателей составили 58 миллионов евро — в эту сумму вошли чистые доходы от продаж двигателей Maserati и доходы от аренды моторов командам Формулы 1. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 23,4 процента. Отказ от сотрудничества с Maserati будет выгоден для Ferrari не только с позиции рентабельности, но и c позиции перераспределение освободившихся ресурсов в пользу автомобильного бизнеса, уверено руководство. Полностью поставки прекратятся в 2021 или 2022 году.