Maserati Ghibli впервые получил «восьмерку» Ferrari

«Сердце» всех Maserati с приставкой Trofeo в названии — это 3,8-литровый V8 производства Ferrari. Двигатель с двумя турбокомпрессорами выдает 580 или 590 лошадиных сил (730 Нм ) и работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом» ZF. Самый быстрый из троицы — полноприводный Levante Trofeo: он разгоняется до ста за 4,1 секунды (или 3,9, если машина не предназначена для Европы, Северной Америки, Кореи, Китая, Японии и Индии).
Заднеприводные седаны Ghibli и Quattroporte Trofeo проделывают то же самое за 4,3 и 4,5 секунды соответственно и носят звание «самых скоростных в истории Maserati»: их паспортная «максималка» — 326 километров в час. У Levante Trofeo — 302 километра в час.
При этом у «Гибли» прежде вообще не было версии с V8: топовый вариант оснащался 430-сильной «шестеркой», и в зависимости от типа привода ускорялся до «сотни» за 4,7 (полный) либо 4,9 (задний) секунды. А вот для Quattroporte этот агрегат не в новинку — его по-прежнему можно найти на модификации GTS, где он выдает 530 сил.
Помимо двигателя, линейка Trofeo выделяется внешним оформлением, дизайном салона и оснащением. Так, в перечне стандартного оборудования есть особый «гоночный» режим движения Corsa, лонч-контроль, динамическая система контроля устойчивости IVC и колеса Orione размером 21 дюйм для седанов и 22 дюйма для кроссовера Levante. Также опознать «заряженные» Maserati можно по красным акцентам и фонарям с другим рисунком.
В салоне — новая приборная панель и сиденья с обивкой кожей Pieno Fiore, а ещё — медиасистема Maserati Intelligent Assistant с 10,1-дюймовым дисплеем, доставшаяся Ghibli Trofeo и Quattroporte Trofeo от гибридного «Гибли». «Леванте» тем временем всё ещё довольствуется 8,4-дюймовым экраном, но с улучшенной графикой.
Сборкой седанов Trofeo займется предприятие Avvocato Giovanni Agnelli в Турине. Кроссовер встанет на конвейер завода Mirafiori. Однако жизненный цикл машин с «восьмеркой» Ferrari может оказаться недолгим, и на смену проверенному агрегату через год-два придет «шестёрка» Nettuno собственной разработки Maserati. Но сначала этот мотор дебютируется на среднемоторном суперкаре MC20.