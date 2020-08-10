Maserati Ghibli впервые получил «восьмерку» Ferrari

«Сердце» всех Maserati с приставкой Trofeo в названии — это 3,8-литровый V8 производства Ferrari. Двигатель с двумя турбокомпрессорами выдает 580 или 590 лошадиных сил (730 Нм ) и работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом» ZF. Самый быстрый из троицы — полноприводный Levante Trofeo: он разгоняется до ста за 4,1 секунды (или 3,9, если машина не предназначена для Европы, Северной Америки, Кореи, Китая, Японии и Индии).

Заднеприводные седаны Ghibli и Quattroporte Trofeo проделывают то же самое за 4,3 и 4,5 секунды соответственно и носят звание «самых скоростных в истории Maserati»: их паспортная «максималка» — 326 километров в час. У Levante Trofeo — 302 километра в час.