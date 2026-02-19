Машина влетела в толпу людей в Петрозаводске, и это попало на видео

«28-летний водитель белой «Шкоды» <…> не уступил дорогу и врезался в идущую справа тёмно-синюю «Мазду», которая отлетела в людей на тротуаре», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего три пешехода получили серьезные травмы, также медицинская помощь понадобилась 44-летней пассажирке Škoda.

До этого в Подмосковье регистратор записал, как машины с людьми разбились в аварии. На размещенных в сети кадрах видно, как водитель черной машины теряет управление на заснеженной дороге, боком выезжает на соседнюю полосу движения и врезается в другой автомобиль. От удара транспорт отбрасывает, при этом автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Есть лишь пострадавшие в результате аварии не сообщается.

Ранее в Подмосковье пешеход не выжил в жестком ДТП.