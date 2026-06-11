Машину Волка из «Ну, погоди!» выпустили в виде лего-игрушки

Стоимость набора для сборки ретромашины составляет 1,8 тыс. рублей, а в его состав входят 212 деталей. За рулём автомобиля сидит минифигурка Волка. Выпуск конструктора одобрил концерн «Союзмультфильм», приурочив появление коллекции к своему 90-летию.

«Яркая модель в стиле старинных автомобилей передаёт атмосферу безумных погонь и фирменных авантюр Волка — с огромным красным пропеллером, винтажными фарами и забавными деталями конструкции», — описывает новинку Brick Labs.

До этого стало известно, что российский производитель блочных конструкторов получил лицензию от Волжского и Ульяновского автозаводов на выпуск сборных масштабных моделей с высокой детализацией.

Как выяснил журнал Motor, копия УАЗ «Хантер» стоит 2 тыс., ВАЗ-2105 — 3 тыс., а ВАЗ-2101 — 7,5 тыс. рублей.

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