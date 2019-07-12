Блогер снял на видео, как сгорел его Chevrolet Corvette

В прошлом году YouTube-блогер Coyote Works разместил ролик, в котором рассказал, как его Jeep Wrangler Rubicon полностью сгорел, когда он поехал в путешествие по штату Орегон. Автомобиль загорелся во время очередной остановки на расстоянии около 50 километров до ближайшего крупного шоссе.