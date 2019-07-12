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18:38

Блогер снял на видео, как сгорел его Chevrolet Corvette

От автомобиля практически ничего не осталось

В Сети появилось видео с горящим на дороге Chevrolet Corvette, которое снял владелец автомобиля пока дожидался пожарных. Причина воспламенения неизвестна, но автор видео утверждает, что с трудом выбрался из машины, которая, вероятно, уже была охвачена огнем.
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Горящий автомобиль — это Chevrolet Corvette 2014 года. Владелец машины снимает ее с большого расстояния, так как опасается взрыва. Пожарный расчет прибывает слишком поздно, и к моменту начала тушения от купе остается лишь остов, двигатель и передняя часть кузова.

Источник: Team Bryie Reviews

В прошлом году YouTube-блогер Coyote Works разместил ролик, в котором рассказал, как его Jeep Wrangler Rubicon полностью сгорел, когда он поехал в путешествие по штату Орегон. Автомобиль загорелся во время очередной остановки на расстоянии около 50 километров до ближайшего крупного шоссе.

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