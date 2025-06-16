В Новосибирске продают редчайший фургон Matra Rancho по цене двух айфонов

Это один из немногих сохранившихся автомобилей французской марки Matra в России

В Новосибирске выставлен на продажу уникальный Matra Rancho 1980-х годов. Редкий фургон, созданный французской аэрокосмической компанией Matra, оценили всего в 285 тысяч рублей. Автомобиль с оригинальным металлокомпозитным кузовом и высоким дорожным просветом ориентирован на любителей активного отдыха, хотя имеет только передний привод. В Россию он прибыл в подержанном виде почти тридцать лет назад, а с 2002 года простоял без движения в гараже. Это один из немногих подобных автомобилей, сохранившихся на территории страны и в мире в целом.