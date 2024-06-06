В России появятся автомобили новой марки Maxeed

В России появятся автомобили новой марки MaxeedПроизводство организуют на мощностях бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье
Начнем с производственной площадки в Есипово. Она была построена и введена в эксплуатацию в 2019 году — Mercedes-Benz вложил в этот проект 19 миллиардов рублей, включая затраты на обучение сотрудников. Весной 2022 года, после начала СВО, сборка автомобилей на заводе была приостановлена, а к концу года немецкий концерн избавился от всех российских активов — так предприятие перешло к «Автодому».
В начале 2024 года завод был перезапущен при поддержке неназванной китайской компании. Весной стало известно, что на конвейере «прописался» Exeed VX, а в начале лета китайские кроссоверы российской сборки начали отгружать в шоурумы.
Модель VX, также как и TXL, получила Одобрение типа транспортного средства, местом сборки в котором указан подмосковный завод «Автодома». Теперь же появилась информация, что модели, собранные в Есипово, будут продаваться в России под маркой Maxeed — РБК получил подтверждение этому от двух источников, близких к реализации проекта.
«Машинокомплекты уже завезены, — сообщил один из них. — Первыми на конвейере стартуют модели с двигателем внутреннего сгорания, потом гибриды, а затем и электромобили». Объем производства планируется на уровне 120 тысяч автомобилей в год.
В конце мая гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский подтвердил, что компания запустит собственную марку для продажи автомобилей, собранных на бывшем заводе Mercedes-Benz. Всего планируется вывести на рынок восемь моделей, однако «дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта».
Товарный знак Maxeed уже всплывал в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) — его зарегистрировала Chery, которой принадлежит и Exeed. Вместе с Maxeed были поданы и другие заявки, в том числе на названия Jaceer, Innova, Skala, Jaegoo, Fatena, Atlantis, Fateno и Onives. Всего их насчитывалось около двух десятков.