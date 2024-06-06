В России появятся автомобили новой марки Maxeed

Начнем с производственной площадки в Есипово. Она была построена и введена в эксплуатацию в 2019 году — Mercedes-Benz вложил в этот проект 19 миллиардов рублей, включая затраты на обучение сотрудников. Весной 2022 года, после начала СВО, сборка автомобилей на заводе была приостановлена, а к концу года немецкий концерн избавился от всех российских активов — так предприятие перешло к «Автодому».

В начале 2024 года завод был перезапущен при поддержке неназванной китайской компании. Весной стало известно, что на конвейере «прописался» Exeed VX, а в начале лета китайские кроссоверы российской сборки начали отгружать в шоурумы.