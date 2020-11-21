Mercedes-Maybach GLS подешевел на 25 процентов через год после премьеры

В Поднебесной цены на шестицилиндровый Mercedes-Maybach GLS уже объявлены: новинка стоит от 1 миллиона 588 тысяч юаней (18,4 миллиона рублей). Для сравнения Mercedes-Maybach GLS 600 в Китае оценивается в 2 миллиона 158 тысяч юаней (25 миллионов рублей).

Нет сомнений, что со временем «младшие» Mercedes-Maybach GLS появятся на других рынках. В России «шестисотый» GLS стоит от 15,5 миллиона рублей, и если пропорция сохранится, то GLS 480 окажется дешевле на четыре миллиона рублей. Впрочем, пока до нашей страны не добрались даже флагманские Mercedes-Maybach GLS.