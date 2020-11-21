Mercedes-Maybach GLS подешевел на 25 процентов через год после премьеры

Силовая установка Mercedes-Maybach GLS 480 идентична обычному GLS с индексом «450». Под капотом 3,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 367 лошадиных сил и крутящим моментом 500 Нм; на разгонах агрегату помогает экономить топливо 22-сильный (250 Нм) стартер-генератор EQ Boost.
Шестицилиндровый Mercedes-Maybach GLS ожидаемо медленнее топ-версии с 558-сильным (730 Нм) мотором V8 4.0 — разгон с места до 100 километров в час занимает не 4,9 секунды, а 6,6 секунды. Зато во всём остальном «младший» Maybach не уступает старшему — для GLS 480 доступны те же опции.
Фото: Интерьер Mercedes-Maybach GLS 480
Внешне Mercedes-Maybach GLS 480 отличается от «шестисотого» только шильдиками. Для «младшего» кроссовера можно заказать 23-дюймовые низкопрофильные колёса, эксклюзивную двухцветную окраску кузова, раздельные задние кресла с оттоманками, массажём, вентиляцией и регулируемой в широком диапазоне спинкой, а также продвинутую пневмоподвеску E-Active Body Control.
В Поднебесной цены на шестицилиндровый Mercedes-Maybach GLS уже объявлены: новинка стоит от 1 миллиона 588 тысяч юаней (18,4 миллиона рублей). Для сравнения Mercedes-Maybach GLS 600 в Китае оценивается в 2 миллиона 158 тысяч юаней (25 миллионов рублей).
Нет сомнений, что со временем «младшие» Mercedes-Maybach GLS появятся на других рынках. В России «шестисотый» GLS стоит от 15,5 миллиона рублей, и если пропорция сохранится, то GLS 480 окажется дешевле на четыре миллиона рублей. Впрочем, пока до нашей страны не добрались даже флагманские Mercedes-Maybach GLS.