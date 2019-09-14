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12:00

Большой кроссовер Maybach готовится к премьере

Дебют роскошной версии GLS состоится до конца года

Вскоре семейство Mercedes-Maybach пополнится ещё одной моделью: презентация автомобиля на базе кроссовера GLS нового поколения должна состояться в ноябре.

Как сообщает издание Autocar со ссылкой на собственные источники в «Мерседесе», официальная премьера Mercedes-Maybach GLS, который уже много раз был сфотографирован папарацци на дорожных испытаниях, запланирована на ближайшие месяцы. Учитывая, что в качестве одного из основных рынков для внедорожного «Майбаха» компания рассматривает США, то можно предположить, что дебют долгожданной новинки состоится в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Кстати, кроме США, немцы также возлагают большие надежды на продажи роскошного кроссовера в Китае и России.

Ожидается, что внедорожный Mercedes-Maybach предложит владельцам столь же высокий уровень комфорта, как и седан той же марки, а также соответствующим образом будет отличаться от «обычного» кроссовера GLS. Флагманская версия непременно получит новые колёсные диски, фирменную решётку радиатора с вертикальными прутьями, а кузов щедро украсят хромированной отделкой. В интерьере можно ожидать два ряда сидений вместо трёх, причём сзади непременно будут установлены раздельные «капитанские» кресла, которые сдвинут назад для большего простора в ногах пассажиров.