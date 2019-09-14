Большой кроссовер Maybach готовится к премьере

Как сообщает издание Autocar со ссылкой на собственные источники в «Мерседесе», официальная премьера Mercedes-Maybach GLS, который уже много раз был сфотографирован папарацци на дорожных испытаниях, запланирована на ближайшие месяцы. Учитывая, что в качестве одного из основных рынков для внедорожного «Майбаха» компания рассматривает США, то можно предположить, что дебют долгожданной новинки состоится в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Кстати, кроме США, немцы также возлагают большие надежды на продажи роскошного кроссовера в Китае и России.