Тест Mercedes-Benz GLS

Поэтому здесь появился режим Curve, в котором машина, словно байкер, кренится внутрь поворота. Поначалу это сводит с ума: пассажиры практически не отклоняются в повороте, и ты видишь, как машина приседает на внутреннюю сторону. Затем ты понимаешь, что с этой системой ты можешь проходить повороты быстрее. И еще быстрее. Пока однажды не поймешь, что места для торможения было уже недостаточно.

Это, пожалуй, единственный недостаток E-Active Body Control: она заставляет вас расслабиться и забыть, что с физикой всего лишь договорились, а не отменили ее. Эта подвеска на малых ходах, особенно по шоссе, сильно напоминает базовую «пневму» Airmatic, которая идет на всех комплектациях, кроме First Class. Разницу вы чувствуете либо на скорости, либо на бездорожье. Куда мы, в отличие от всех проданных в России GLS, съехали.