У внедорожника Mercedes-Maybach будет свой особый аромат

Использование тонких и чистых ароматов, считают в Mercedes-Maybach, вносит большой вклад в создание атмосферы роскоши. Автомобили получают свои уникальные парфюмы, которые раскрывают их характер и «силу». Mercedes-Maybach GLS также будет «источать» уникальный аромат: в нем «запах цветущего белого османтуса окружат легкие звучания кожи и пряного чая, а основой композиции станет травяная нота».

Дебют внедорожника должен состояться в ближайшие месяцы. Вероятно, новинку покажут публике на Лос-Анджелесском автосалоне. Ожидается, что внедорожник Mercedes-Maybach предложит владельцам столь же высокий уровень комфорта, как и седан, а также соответствующим образом будет отличаться от «обычного» кроссовера GLS.