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9:59

У внедорожника Mercedes-Maybach будет свой особый аромат

Автомобиль будет пахнуть кожей, цветами и пряным чаем

Роскошный внедорожник Mercedes-Maybach получит свой уникальный аромат. Для модели разработают специфический парфюм, который, во-первых, будет прочеркивать архитектуру и пространство салона, а во-вторых, обратится к теме путешествий.

Использование тонких и чистых ароматов, считают в Mercedes-Maybach, вносит большой вклад в создание атмосферы роскоши. Автомобили получают свои уникальные парфюмы, которые раскрывают их характер и «силу». Mercedes-Maybach GLS также будет «источать» уникальный аромат: в нем «запах цветущего белого османтуса окружат легкие звучания кожи и пряного чая, а основой композиции станет травяная нота».

Дебют внедорожника должен состояться в ближайшие месяцы. Вероятно, новинку покажут публике на Лос-Анджелесском автосалоне. Ожидается, что внедорожник Mercedes-Maybach предложит владельцам столь же высокий уровень комфорта, как и седан, а также соответствующим образом будет отличаться от «обычного» кроссовера GLS.

Опознать модель можно будет по оригинальным колесам, шильдикам, решетке радиатора. В салоне будет только два ряда сидений, причем сзади — раздельные кресла с собственным блоком управления климатической установкой и медиасистемой.