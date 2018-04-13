Новинка дебютирует на моторшоу в Пекине

Пульс

Mercedes-Maybach построит очень роскошный концепт с золотыми деталями

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13 апреля 2018

Компания Mercedes-Maybach опубликовала тизер роскошного концепт-кара, публичный дебют которого состоится в конце апреля на автосалоне в Пекине. Производитель не предоставил никакой дополнительной информации, поэтому пока неясно, к какому сегменту будет принадлежать автомобиль.

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В ролике видно, что в салоне новинки будет установлено четыре раздельных кресла. В отделке используется белая кожа, алюминий, дерево, а также золото — из него выполнены логотипы марки. Среди других особенностей концепт-кара — парящая центральная консоль с тремя дисплеями. На одном из них можно рассмотреть силуэт машины, напоминающей купеобразный кроссовер.

Видео со страницы Mercedes-Benz в сети Facebook.

Помимо этого, концептуальный Mercedes-Maybach получит двухсекционное заднее стекло. Такое решение производитель использовал при постройке ретрофутуристичного электрического купе Vision Mercedes-Maybach 6.

Последним концепт-каром, представленным Mercedes-Maybach, стал электрический прототип Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. Машину представили на конкурсе элегантности Pebble Beach Concours d’Elegance в августе прошлого года.

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