Появилось изображение внешности машины с деталями из золота

Пульс

Вот так будет выглядеть гиперроскошный внедорожник Mercedes-Maybach

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20 апреля 2018

В распоряжении китайского издания Autohome оказалось первое изображение концепта Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury – роскошного внедорожника, который на следующей неделе дебютирует в Пекине. До этого публиковались только тизеры интерьера автомобиля, теперь же можно увидеть дизайн передней части кузова.

[10 золотых автомобилей: машины, в которых драгоценный металл используется и для дела, и для понтов](https://motor.ru/selector/goldcars.htm)

10 золотых автомобилей: машины, в которых драгоценный металл используется и для дела, и для понтов

Судя по предыдущим тизерам, новинка получит интерьер с четырьмя посадочными местами. Салон будет отделан белой кожей, натуральным деревом, алюминием и вставками из золота. Кроме того, в центральном тоннеле второго ряда кресел появится набор с заварочным чайником и чашками. Вместе с машиной дизайнеры подготовили и коллекцию мебели, которая выполнена в стилистике концепта.

Дизайн внедорожника напоминает предыдущий концепт серии Vision – электрический кабриолет Mercedes-Maybach 6, оснащенный 750-сильной силовой установкой. В отделке этого прототипа также использовалось золото.

По предварительной информации, прототип Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury дает представление о том, каким будет внедорожник GLS следующего поколения.

Первым серийным внедорожником, выпускавшимся под маркой Mercedes-Maybach, стал автомобиль под названием G650 Landaulet. Это была модификация G-Class с мягкой складывающейся частью крыши. Всего выпустили 99 таких машины. Стоимость каждой – 630 тысяч евро.

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Фото с сайта autohome.com.cn
Теги:
Mercedes-BenzВнедорожникиMercedes-Maybach
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