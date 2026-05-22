Опубликовано 22 мая 2026, 14:051 мин.
МАЗ показал, что такое супернизкопольный автобус
Электробус-гармошку МАЗ длиной 18,5 метра сняли на фото. Минский автобусный завод на VII международном транспортном фестивале «ТранспортФест» представил сочленённый электробус МАЗ-305Е, в создании которого также принимала участие российская ГК «Итэлма». В перспективе «гармошка» помимо электрической получит дизельную и газовую силовые установки.
© МАЗ
МАЗ называет новинку «супернизкопольной», так как высота подножки на входе составляет 32 см. У большинства низкопольных конкурентов этот показатель равен 34−36 см.
Литий-никель-марганец-кобальтовый аккумулятор произведён компанией ООО «Системы Автономной Энергии» (ГК «Итэлма») и обеспечивает запас автономного хода не менее 240 км.
Как отмечает производитель, такая дальность хода позволяет эксплуатировать электробус на протяжении рабочей смены без промежуточной подзарядки на конечных остановках.
В компании, создавая автобус-«гармошку», применили передовую толкающую схему привода, когда ведущим является задний, а не средний электропортальный мост.
Источник:МАЗ
Автор:Алексей Кованов