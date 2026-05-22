Новости
Опубликовано 22 мая 2026, 14:05
1 мин.

МАЗ показал, что такое супернизкопольный автобус

Электробус-гармошку МАЗ длиной 18,5 метра сняли на фото. Минский автобусный завод на VII международном транспортном фестивале «ТранспортФест» представил сочленённый электробус МАЗ-305Е, в создании которого также принимала участие российская ГК «Итэлма». В перспективе «гармошка» помимо электрической получит дизельную и газовую силовые установки.
МАЗ-305Е
МАЗ-305Е
© МАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

МАЗ называет новинку «супернизкопольной», так как высота подножки на входе составляет 32 см. У большинства низкопольных конкурентов этот показатель равен 34−36 см.

Литий-никель-марганец-кобальтовый аккумулятор произведён компанией ООО «Системы Автономной Энергии» (ГК «Итэлма») и обеспечивает запас автономного хода не менее 240 км.

Как отмечает производитель, такая дальность хода позволяет эксплуатировать электробус на протяжении рабочей смены без промежуточной подзарядки на конечных остановках.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

МАЗ-305Е

© МАЗ

В компании, создавая автобус-«гармошку», применили передовую толкающую схему привода, когда ведущим является задний, а не средний электропортальный мост.

Читайте также:

  • С сиденьями в багажнике: на продажу выставлен редкий вариант ВАЗ-2113
  • В Белоруссии Li L6 подешевел для юрлиц до 3,2 млн рублей
  • Символ роскошной жизни: в России продают родстер Mercedes-Maybach SL
Источник:МАЗ
Автор:Алексей Кованов
Теги:
#МАЗ
#Новинки
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. МАЗ показал, что такое супернизкопольный автобус