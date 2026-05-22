МАЗ показал, что такое супернизкопольный автобус

МАЗ называет новинку «супернизкопольной», так как высота подножки на входе составляет 32 см. У большинства низкопольных конкурентов этот показатель равен 34−36 см.

Литий-никель-марганец-кобальтовый аккумулятор произведён компанией ООО «Системы Автономной Энергии» (ГК «Итэлма») и обеспечивает запас автономного хода не менее 240 км.

Как отмечает производитель, такая дальность хода позволяет эксплуатировать электробус на протяжении рабочей смены без промежуточной подзарядки на конечных остановках.