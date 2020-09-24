Появились подробности о Mazda CX-30 российской сборки

Кроссовер CX-30 построен на платформе Mazda3. Для России модель заявлена с безальтернативным «атмосферником» Skyactiv-G объёмом два литра и мощностью 149 лошадиных сил. Двигатель сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом» и работает на бензине с октановым числом не менее 95. Привод – передний либо полный, причём полноприводную модификацию можно будет купить только с «автоматом».

А в Штатах тем временем представили CX-30 с наддувой «четверкой» Skyactiv-G 2.5T. При использовании бензина 92 RON этот двигатель выдает 230 сил и 420 Нм момента, а если залит 98 RON — 253 силы и 434 Нм. По умолчанию агрегат сочетается с шестидиапазонным «автоматом» и полным приводом.