Стали известны цены на новый Mazda CX‐30 в России

Новый Mazda CX‐30 в России оснастят двухлитровым бензиновым двигателем Skyactiv-G мощностью 150 лошадиных сил. В базовом исполнении в паре с агрегатом будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач. Автоматом с таким же количеством передач — опция. Кроссоверы предложат как с полным приводом, так и с передней ведущей осью.

Российские клиенты марки смогут приобрести новый CX‐30 в трех комплектациях: Drive, Active и Supreme. Представители Mazda ожидают, что хитом продаж в стране станет исполнение Active. Оснащение кроссовера в данной модификации включает в себя проекцию на лобовое стекло, датчики дождя и света, а также традиционный для японской марки набор систем активной и пассивной безопасности.