Mazda CX-5 следующего поколения получит новый мотор

Bestcarweb.jp также прочит кроссоверу 300-сильную установку, которая будет работать по принципу мягкого гибрида. По предварительным данным, премьера Mazda CX-50 состоится в конце 2021 года либо в начале 2022-го.

Кроссовер Mazda CX-5 актуального поколения доступен в России с двумя моторами Skyactive-G на выбор: двухлитровым на 150 сил и 2,5-литровым, который выдает 194 лошадиные силы. Цены на модель начинаются от 2,3 миллиона рублей.