Mazda CX-5 следующего поколения получит новый мотор

По информации японского портала BestCarWeb.jp, новая Mazda6 и грядущий CX-50 получат рядный 6-цилиндровый двигатель, объем которого, по предварительным данным, составит три литра. Параллельно Mazda разрабатывает турбодизель второго поколения.
Журналисты предполагают, что следующий CX-5 представят в двух вариантах, со стандартным кузовом и купеобразным.
bestcarweb.jp
Bestcarweb.jp также прочит кроссоверу 300-сильную установку, которая будет работать по принципу мягкого гибрида. По предварительным данным, премьера Mazda CX-50 состоится в конце 2021 года либо в начале 2022-го.
Кроссовер Mazda CX-5 актуального поколения доступен в России с двумя моторами Skyactive-G на выбор: двухлитровым на 150 сил и 2,5-литровым, который выдает 194 лошадиные силы. Цены на модель начинаются от 2,3 миллиона рублей.
Что же касается следующей Mazda6, то, как сообщает японский портал, она тоже станет заднеприводной, будет выпускаться в кузове седан и купе, а ее премьера состоится в конце 2022 года. В основу модели ляжет новое шасси с продольным расположением двигателя и коробки передач как у автомобилей BMW, которое заменит привычную платформу с поперечной компоновкой.