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12:27

Первый электромобиль Mazda получит необычные двери

Японский автопроизводитель поделился новыми подробностями о грядущей модели

Серийный электромобиль Mazda обрастает подробностями: выяснилось, что он получит купеобразный кузов и некую «уникальную систему открывания дверей». В чем именно заключается ее оригинальность, в компании пока не объяснили. Зато появился тизер, на котором можно рассмотреть силуэт машины – похоже, что это будет кроссовер.

По неофициальной информации, в движение электрокар приводит электромотор мощность 142 лошадиные силы и 264 Нм крутящего момента, а емкость батареи составляет 35,5 киловатт-часов. В основу модели легла новая платформа собственной разработки Mazda, а сам электромобиль будет продаваться не только на домашнем рынке, но и за его пределами, в том числе в Европе.

Еще в 2017 году Mazda подписала соглашение о создании альянса с Toyota, в рамках которого автопроизводители намерены совместными усилиями построить завод в США и работать над созданием моделей с нулевым уровнем выбросов. Несмотря на это, дебютный электромобиль Mazda построила самостоятельно.

Ранее стало известно о том, что Mazda запатентовала новую силовую структуру кузова с компактным моторным отсеком. Это было расценено как намек на то, что компания, возможно, работает над созданием спорткара с роторным двигателем.