Первый электромобиль Mazda получит необычные двери

По неофициальной информации, в движение электрокар приводит электромотор мощность 142 лошадиные силы и 264 Нм крутящего момента, а емкость батареи составляет 35,5 киловатт-часов. В основу модели легла новая платформа собственной разработки Mazda, а сам электромобиль будет продаваться не только на домашнем рынке, но и за его пределами, в том числе в Европе.
Еще в 2017 году Mazda подписала соглашение о создании альянса с Toyota, в рамках которого автопроизводители намерены совместными усилиями построить завод в США и работать над созданием моделей с нулевым уровнем выбросов. Несмотря на это, дебютный электромобиль Mazda построила самостоятельно.
Ранее стало известно о том, что Mazda запатентовала новую силовую структуру кузова с компактным моторным отсеком. Это было расценено как намек на то, что компания, возможно, работает над созданием спорткара с роторным двигателем.