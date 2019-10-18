Первый электромобиль Mazda получит необычные двери

По неофициальной информации, в движение электрокар приводит электромотор мощность 142 лошадиные силы и 264 Нм крутящего момента, а емкость батареи составляет 35,5 киловатт-часов. В основу модели легла новая платформа собственной разработки Mazda, а сам электромобиль будет продаваться не только на домашнем рынке, но и за его пределами, в том числе в Европе.