Mazda: электрокары с большими батареями вреднее дизельных машин

Пока все автопроизводители соревнуются в увеличении емкости батарей, которые обеспечивают рекордный пробег без подзарядки, Mazda выпускает электрический кроссовер MX-30 с очень скромным аккумулятором на 35,5 киловатт-часов и запасом хода всего 200 километров.

Оказалось, что проблема такого решения вовсе не в отсутствии ресурсов или технологий — по словам Шульце, компания просто ответственно подошла к вопросу создания электрокара и не стала бездумно гнаться за конкурентами.