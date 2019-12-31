Mazda: электрокары с большими батареями вреднее дизельных машин

Пока все автопроизводители соревнуются в увеличении емкости батарей, которые обеспечивают рекордный пробег без подзарядки, Mazda выпускает электрический кроссовер MX-30 с очень скромным аккумулятором на 35,5 киловатт-часов и запасом хода всего 200 километров.
Оказалось, что проблема такого решения вовсе не в отсутствии ресурсов или технологий — по словам Шульце, компания просто ответственно подошла к вопросу создания электрокара и не стала бездумно гнаться за конкурентами.
В разговоре с Automotive News он пояснил, что даже MX-30 с небольшой батареей за весь жизненный цикл выбросит столько же углекислого газа, сколько дизельный хэтчбек Mazda3. Замена батареи, что может произойти уже на 160 тысячах километров пробега, не решает ситуацию, а, напротив, несколько усугубляет ее: несмотря на отсутствие вредных выбросов при эксплуатации, они присутствуют на этапах производства и утилизации.
При этом чем больше емкость батареи, тем масштабнее будут выбросы в атмосферу. Например, наиболее распространенные батареи емкостью 95 киловатт-часов, которые устанавливаются, например, на Tesla Model S и Model X, выбрасывают еще больше CO₂. Кроме этого, они потребляют больше энергии, а с заменой батареи, соответственно, общие выбросы вырастут еще сильнее.
Электрический кроссовер Mazda MX-30 дебютировал в конце октября на автосалоне в Токио. По размерам автомобиль сопоставим с моделью CX-3. В качестве силовой установки используется 143-сильный электромотор с тяговой батареей на 35,5 киловатт-часов. Запас хода — 200 километров. По словам представителей Mazda, эта цифра существенно превышает среднесуточный пробег европейского покупателя, который составляет 48 километров.