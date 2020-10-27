Стало известно, когда в России появится Mazda CX-30

В автосалонах появятся кроссоверы с обновлённым Одобрением типа транспортного средства (ОТТС), полученным в сентябре. В нём указано, что машины для российского рынка будут собирать на предприятии «Мазда-Соллерс» во Владивостоке, а не в японской Хиросиме, как было прописано в первом ОТТС.

Кроссовер CX-30 базируется на платформе Mazda3, поставки которой в Россию прекратились в октябре из-за повышенного утильсбора на импортируемые иномарки. CX-30 предложат с безальтернативным 2,0-литровым атмосферным мотором Skyactiv-G мощностью 149 лошадиных сил.