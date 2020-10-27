Стало известно, когда в России появится Mazda CX-30

В автосалонах появятся кроссоверы с обновлённым Одобрением типа транспортного средства (ОТТС), полученным в сентябре. В нём указано, что машины для российского рынка будут собирать на предприятии «Мазда-Соллерс» во Владивостоке, а не в японской Хиросиме, как было прописано в первом ОТТС.
Кроссовер CX-30 базируется на платформе Mazda3, поставки которой в Россию прекратились в октябре из-за повышенного утильсбора на импортируемые иномарки. CX-30 предложат с безальтернативным 2,0-литровым атмосферным мотором Skyactiv-G мощностью 149 лошадиных сил.
Фото: Mazda
Двигатель работает в паре с шеститупенчатой механической коробкой передач или автоматом и заправляется 95-м бензином. На выбор будут доступны передний или полный привод, причём последний положен только варианту с автоматической коробкой.
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В списке оснащения заявлены камеры кругового обзора, климат-контроль, система мониторинга «слепых» зон, проекционный дисплей и адаптивный круиз-контроль. Также для кроссовера доступны вентиляционный люк на крыше, подогреваемый руль и передние сиденья и система открывания багажника «без рук».
Рублёвая стоимость Mazda CX-30 пока неизвестна. Ожидается, что модель получит ценник ниже «старшего» CX-5, цена которого варьируется от 1 694 000 до 2 590 000 рублей.