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12:29

Седан Mazda3 подорожал, пока добирался до России

Цены на новинку оказались выше, чем было озвучено изначально

На сайте Mazda появился прайс-лист с ценами на новую Mazda3 в четырехдверном кузове: они стартуют с отметки 1 603 000 рублей. При этом еще в июне в компании заявляли, что начальная стоимость составит 1 570 000 рублей.

Седан доступен в единственной комплектации Active, но за доплату можно приобрести два пакета опций стоимостью 18 тысяч и 66 тысяч рублей. Первый включает подогрев зоны щеток и подогрев рулевого колеса, а второй боковое зеркало заднего вида со стороны водителя и зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения, датчики парковки спереди и сзади, бесключевой доступ и камеру заднего вида.

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Mazda3 в кузове седан оснащается мотором 1.5 мощностью 120 лошадиных сил в сочетании с автоматической коробкой передач. Новинка укомплектована двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, мультимедийной системы с экраном диагональю 8,8 дюйма, проекционным дисплеем, светодиодными фарами и фирменной системой контроля тяги G-Vectoring Control. Ранее сообщалось, что в салоны дилеров седаны поступят 1 октября.

Как создавали новую Mazda3

Что же касается хэтчбека Mazda3, то он продается в России с середины лета и стоит от 1 490 000 рублей. В отличие от седана, пятидверку также можно заказать с более мощным 150-сильным мотором объемом два литра, в «начальной» комплектации Drive либо в топовом исполнении Supreme. По собственной информации «Мотора», в августе было продано 57 экземпляров модели.