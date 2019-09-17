Седан Mazda3 подорожал, пока добирался до России

Что же касается хэтчбека Mazda3, то он продается в России с середины лета и стоит от 1 490 000 рублей. В отличие от седана, пятидверку также можно заказать с более мощным 150-сильным мотором объемом два литра, в «начальной» комплектации Drive либо в топовом исполнении Supreme. По собственной информации «Мотора», в августе было продано 57 экземпляров модели.