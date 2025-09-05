Mercedes-Benz возродит кабриолет G-Class

Опубликовано 05 сентября 2025, 16:381 мин.
Mercedes-Benz возродит кабриолет G-ClassПремьера может состояться на следующей неделе в Мюнхене
Mercedes-Benz G-Class получит новую модификацию: первый тизер. Mercedes-Benz, недавно признавший провал электрического «Гелика», занялся расширением линейки топливного. Производитель опубликовал затемненный тизер с силуэтом Gelandewagen, у которого складная крыша, похоже, начинается сразу за передней оконной стойкой. Дату премьеры Mercedes-Benz не озвучил. Она может состояться в рамках мюнхенского автосалона, который стартует уже на следующей неделе.
© Mercedes-Benz
В подписи под изображением Mercedes-Benz подтвердил, что «легендарныйG-кабриолет возвращается». Подробностей о модели он пока не раскрывает. Продавать «Гелик» с мягкой крышей будут на большинстве рынков, где продается обычный внедорожник.
Если дебют состоится на следующей неделе в рамках выставки в Мюнхене, то рыночную премьеру можно ожидать в 2026 году.
Вероятно, его предложат с теми же агрегатами, которыми оснащается стандартный G-Class. Это трехлитровая наддувная «шестерка» мощностью 449 лошадиных сил (559 Нм крутящего момента) и четырехлитровый V8 на 585 сил и 849 Нм.
Открытая версия была у Mercedes-Benz G500. Последний кабриолет G500 в версии Final Edition 200 был продан в сентябре 2013 года, после чего производство модели прекратилось.