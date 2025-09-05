Mercedes-Benz возродит кабриолет G-Class

В подписи под изображением Mercedes-Benz подтвердил, что «легендарныйG-кабриолет возвращается». Подробностей о модели он пока не раскрывает. Продавать «Гелик» с мягкой крышей будут на большинстве рынков, где продается обычный внедорожник.

Если дебют состоится на следующей неделе в рамках выставки в Мюнхене, то рыночную премьеру можно ожидать в 2026 году.