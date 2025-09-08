Новости
Опубликовано 08 сентября 2025, 15:09
2 мин.

Большая «решетка», большая батарея: дебютировал электрический Mercedes-Benz GLC

Продажи стартуют в первом полугодии 2026 года
Mercedes-Benz представил «батарейный» GLC. Компания рассекретила новый электрокроссовер, который привезет на автосалон в Мюнхене. Как и собирался, бренд отказался от индекса EQ: новинка названа GLC, но с приставкой with EQ Technology. У нее крупная заглушка спереди, батарея, обеспечивающая до 713 пробега, 489-сильная установка и гигантский экран Hyperscreen в салоне. Она придет на смену непопулярному EQC и будет продаваться параллельно с топливным GLC.
Большая «решетка», большая батарея: дебютировал электрический Mercedes-Benz GLC
© Mercedes-Benz
Мария Руцкая
Мария Руцкая

В то время как BMW отошла от огромных «ноздрей» в новом iX3, Mercedes-Benz, напротив, решил поэкспериментировать с увеличенной «решеткой». Новый элемент дизайна на GLC with EQ Technology получил подсветку, состоящую из 942 точек. Фары и фонари оснащены светодиодами в форме звезд — это станет отличительной чертой новых «Мерседесов».

Колесная база электрокара составляет 2972 миллиметра, что больше, чем у топливного GLC. Объем багажника — от 570 до 1740 литров. Еще 128 литров груза уместятся в под капотом.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Mercedes-Benz GLC

© Mercedes-Benz

В салоне — новый бесшовный экран Hyperscreen фирменной медиасистемы MBUX диагональю 39,1 дюйма. Также есть фоновая подсветка, а на центральном тоннеле уместились два отсека для беспроводной зарядки и два подстаканника. Голосовой помощник работает на базе ИИ и запоминает предыдущие диалоги.

Читайте на тему:

Все GLC оборудуют литий-ионной батареей одинаковой емкости — 94 киловатт-часа, что должно обеспечить кроссоверу до 713 километров хода без подзарядки. Она поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 330 киловатт, благодаря чему пополнить запас хода на 300 километров можно будет за 10 минут. Первой на рынок выйдет флагманская модификация GLC 400 4Matic с двумя моторами общей отдачей 483 лошадиные силы, за которой последуют еще четыре версии.

Mercedes-Benz GLC

© Mercedes-Benz

В числе «фишек» кроссовера — пневмоподвеска Airmatic, которая взаимодействует с дорожной инфраструктурой и «предугадывает» неровности рельефа, а также использует данные Google Maps. Кроме того, у GLC на «батарейках» есть четыре уровня рекуперации: система способна возвращать энергию обратно в батарею с мощностью до 300 киловатт.

Продажи Mercedes-Benz GLC with EQ Technology запустят в первой половине 2026 года. В линейке бренда он займет место EQC, который по-тихому сняли с производства больше года назад.