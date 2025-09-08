Большая «решетка», большая батарея: дебютировал электрический Mercedes-Benz GLC

В то время как BMW отошла от огромных «ноздрей» в новом iX3, Mercedes-Benz, напротив, решил поэкспериментировать с увеличенной «решеткой». Новый элемент дизайна на GLC with EQ Technology получил подсветку, состоящую из 942 точек. Фары и фонари оснащены светодиодами в форме звезд — это станет отличительной чертой новых «Мерседесов».

Колесная база электрокара составляет 2972 миллиметра, что больше, чем у топливного GLC. Объем багажника — от 570 до 1740 литров. Еще 128 литров груза уместятся в под капотом.