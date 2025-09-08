Большая «решетка», большая батарея: дебютировал электрический Mercedes-Benz GLC

Большая «решетка», большая батарея: дебютировал электрический Mercedes-Benz GLCПродажи стартуют в первом полугодии 2026 года
В то время как BMW отошла от огромных «ноздрей» в новом iX3, Mercedes-Benz, напротив, решил поэкспериментировать с увеличенной «решеткой». Новый элемент дизайна на GLC with EQ Technology получил подсветку, состоящую из 942 точек. Фары и фонари оснащены светодиодами в форме звезд — это станет отличительной чертой новых «Мерседесов».
Колесная база электрокара составляет 2972 миллиметра, что больше, чем у топливного GLC. Объем багажника — от 570 до 1740 литров. Еще 128 литров груза уместятся в под капотом.
В салоне — новый бесшовный экран Hyperscreen фирменной медиасистемы MBUX диагональю 39,1 дюйма. Также есть фоновая подсветка, а на центральном тоннеле уместились два отсека для беспроводной зарядки и два подстаканника. Голосовой помощник работает на базе ИИ и запоминает предыдущие диалоги.
Все GLC оборудуют литий-ионной батареей одинаковой емкости — 94 киловатт-часа, что должно обеспечить кроссоверу до 713 километров хода без подзарядки. Она поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 330 киловатт, благодаря чему пополнить запас хода на 300 километров можно будет за 10 минут. Первой на рынок выйдет флагманская модификация GLC 400 4Matic с двумя моторами общей отдачей 483 лошадиные силы, за которой последуют еще четыре версии.
В числе «фишек» кроссовера — пневмоподвеска Airmatic, которая взаимодействует с дорожной инфраструктурой и «предугадывает» неровности рельефа, а также использует данные Google Maps. Кроме того, у GLC на «батарейках» есть четыре уровня рекуперации: система способна возвращать энергию обратно в батарею с мощностью до 300 киловатт.
Продажи Mercedes-Benz GLC with EQ Technology запустят в первой половине 2026 года. В линейке бренда он займет место EQC, который по-тихому сняли с производства больше года назад.